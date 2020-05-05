Тридцать лет невероятному рекорду: 38 голов 38-ю касаниями к мячу. Это сделал игрок Реала

Вы были свидетелями бомбардирского противостояния Лионеля Месси и Криштиану Роналду в Ла Лиге? Прекрасно. Но были голевые перестрелки и раньше. Одна из таких в Испании состоялась в конце 80-х годов – пускай и заочная. На рекорд выдающегося Тельмо Сарры охотился Уго Санчес.

Он – мексиканский футболист, нападающий, играл, в частности, за "Атлетико" (Мадрид) и "Райо Вальекано", но вошел в историю как нападающий мадридского "Реала" (1985 - 1992). Один из лучших футболистов Центральной и Северной Америки в истории. Участник список ФИФА 100. Обладатель "Золотой бутсы" 1990. Четвертый в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании (234 гола) после Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Тельмо Сарры.

С 1986-го по 1990-й в каждом из четырех сезонов забивал за "Реал" не менее 35-и голов. А в сезоне 1989/90 замахнулся на святое – на сезонный рекорд Тельмо Сарры (38 голов в чемпионате). Пресса тогда широко освещала эту заочную борьбу, в которой Уго Санчес повторил показатель выдающегося испанца – те самые 38 голов в Ла Лиге. Однако Сарра забил их в сезоне 1950/51 в течение тридцати туров, а Уго Санчес в сезоне 1989/90 – в течение 38-и.

Однако мексиканец отметился другим уникальным достижением: каждый из его 38-и голов был оформлен ударом в одно касание. Он забивал головой, левой ногой, правой, прямыми ударами со штрафных, с пенальти, даже плечом, но обязательно – в одно касание.

Тридцатилетие рекорда следует праздновать именно сегодня, пятого мая, ведь в этот день в 1990-м году состоялся последний матч чемпионата между "Реалом" и "Овьедо", в котором Уго Санчес оформил хет-трик (победа мадридцев 5:2). И как раз трех голов ему не хватало до показателя 38. Своему стилю одного касания он не изменил до конца.

"Реал" в том сезоне стал чемпионом в пятый раз подряд, а количество голов, забитых в чемпионате, - 107, - долгое время было рекордным для испанского футбола. Лишь в сезоне 2011/12 мадридцы обновили достижение – 121 точный удар в течение турнира. Это уже была эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые побили бомбардирские показатели и Уго Санчеса, и Тельмо Сарры. Однако герои прежних эпох также навсегда останутся в истории. "Уго уже миф" – писали журналисты Marca на следующий день после того матча. Миф, который был реальностью.