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Фекир хочет перейти в Реал или Барселону

Испания
(1 голосов)

Остальные предложения не принимаются

Фекир хочет перейти в Реал или Барселону
Новина українською

Форвард "Бетиса" Набиль Фекир намерен перейти в топ-клуб, сообщает AS.

Как пишет издание, 26-летний футболист ждёт предложения от "Реала" или "Барселоны" и не готов покидать команду ради менее статусного клуба. "Бетис" же хочет выручить от продажи игрока € 50 млн.

В услугах Фекира также заинтересованы "Арсенал", "Милан" и "Ньюкасл Юнайтед", однако форвард не отвечает им взаимностью, а сами клубы не готовы удовлетворить финансовые требования "Бетиса".

Фекир перешёл в "Бетис" в 2019 году, а ранее выступал за "Лион". В нынешнем сезоне нападающий отметился 7 голами и 3 результативными передачами в 22 матчах Примеры.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Набиль Фекир Бетис
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