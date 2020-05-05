Куртуа: Будет несправедливо, если Барселону признают чемпионом

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа заявил, что признание "Барселоны" чемпионом Испании-2019/20 в случае досрочного завершения сезона из-за пандемии коронавируса будет несправедливым.

"Мы отстаем от "Барселоны" всего на два очка и можем стать чемпионами, так что досрочное завершение сезона станет большой неудачей. Если в Испании решат присудить чемпионство "Барселоне", то это будет несправедливо. Мы сыграли с каталонцами вничью в первом круге, а во втором победили, так что доказали, что сильнее. Хочу закончить сезон. Вот в Англии совсем иная ситуация, смогу понять, если "Ливерпуль" признают чемпионом, — приводит Marca слова Куртуа.