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Хамес попросил руководство Реала продать его в Атлетико

Испания
(1 голосов)

Колумбиец не видит себя в составе сливочных

Хамес попросил руководство Реала продать его в Атлетико
Новина українською

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес хочет продолжить карьеру в "Атлетико", сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, "матрасники" пытались подписать 28-летнего колумбийца еще летом 2019 года, однако "Королевский клуб" ответил отказом на это предложение. Сообщается, что сам Родригес потерял надежду на постоянную игровую практику в "Реале" и видит себя в "Атлетико".

В сезоне-2019/20 Хамес провел за "Реал" 13 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Хамес Родригес Реал (Мадрид)
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