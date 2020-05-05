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Атлетико не готов продавать Сауля менее чем за 150 миллионов евро

Испания
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На игрока претендуют клубы из АПЛ

Атлетико не готов продавать Сауля менее чем за 150 миллионов евро
Новина українською

Атлетико" определился с ценой своего хавбека Сауля Ньигеса. "Матрасники" готовы расстаться с 25-летним испанцем за 150 миллионов евро, прописанных в контракте игрока в качестве отступных, пишет Marca.

Напомним, что на Сауля претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне на счету испанца 3 гола в 26 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что МЮ готов выложить за игрока Атлетико 150 миллионов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Сауль Ньигес
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