Атлетико не готов продавать Сауля менее чем за 150 миллионов евро

Атлетико" определился с ценой своего хавбека Сауля Ньигеса. "Матрасники" готовы расстаться с 25-летним испанцем за 150 миллионов евро, прописанных в контракте игрока в качестве отступных, пишет Marca.

Напомним, что на Сауля претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне на счету испанца 3 гола в 26 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что МЮ готов выложить за игрока Атлетико 150 миллионов.