  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. 36 лет назад Марадона спровоцировал побоище после финала кубка Испании и покинул Барселону
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

36 лет назад Марадона спровоцировал побоище после финала кубка Испании и покинул Барселону

Испания
(2 голосов)

Диего хотел отомстить

36 лет назад Марадона спровоцировал побоище после финала кубка Испании и покинул Барселону
UA-Футбол
Новина українською

Драки бывают не только в хоккее, но и в футболе. Подтвердил это финал кубка Испании между "Барселоной" и "Атлетиком" в 1986-м.

За каталонскую команду в тот момент выступал Диего Марадона, который помимо выиграша трофея хотел также отомстить защитнику басков Андони Гойкоэчеа. Ранее они встречались в матче чемпионата и "мясник" (кличка Гойкоэчеа) сломал аргентинскому гению лодыжку.

Читайте такжеЭкс-капитан сборной Аргентины: Марадона – это чистое искусство, а Месси – Спиди Гонсалес

Во время матча "мясник" несколько раз вновь пытался сломать аргентинца, но тот каждый раз уходил от него. Несмотря на все старания Диего, "Атлетик" минимально обыграл "Барселону" и забрал себе трофей. У разочарованого Марадоны сдали нервы и он, точным ударом ноги, нокаутировал вратаря соперника, после чего на поле началась массовая драка.

Аргентинец получил три месяца дисквалификации и летом был продан в "Наполи".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Диего Марадона Атлетик (Бильбао) Барселона Андони Гойкоэчеа
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MES QUE UN CLUB
05.05.2020 в 19:40
Во псих. До сих пор порошок нюхает, чтобы успокоиться
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
05.05.2020 в 19:48
Он внутри одинок и несчастлив. Его никто не понимает.. У него ранимое сердце и тонкая душевная организация. Потомушто..
Ответить
0
0
Bush_Dima (Чернігів)
05.05.2020 в 18:49
Ого ))) Жесть! А ми ще Ярмолу травили за підніжку Степаненку
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
05.05.2020 в 19:36
А Зозуля так просто Золушка со своим подсрачником арбитру..
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.05.2020 в 19:36
пиднижку? окуляры прыдбай та пэрэдывысь
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...