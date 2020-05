36 лет назад Марадона спровоцировал побоище после финала кубка Испании и покинул Барселону

Драки бывают не только в хоккее, но и в футболе. Подтвердил это финал кубка Испании между "Барселоной" и "Атлетиком" в 1986-м.

За каталонскую команду в тот момент выступал Диего Марадона, который помимо выиграша трофея хотел также отомстить защитнику басков Андони Гойкоэчеа. Ранее они встречались в матче чемпионата и "мясник" (кличка Гойкоэчеа) сломал аргентинскому гению лодыжку.

Во время матча "мясник" несколько раз вновь пытался сломать аргентинца, но тот каждый раз уходил от него. Несмотря на все старания Диего, "Атлетик" минимально обыграл "Барселону" и забрал себе трофей. У разочарованого Марадоны сдали нервы и он, точным ударом ноги, нокаутировал вратаря соперника, после чего на поле началась массовая драка.

Аргентинец получил три месяца дисквалификации и летом был продан в "Наполи".

