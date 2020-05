Барселона готовится к выходу из карантина - завтра игроки пройдут тест на COVID-19

Как стало известно вчера, испанские клубы на этой неделе могут приступить к тренировкам.

Каталонская "Барселона" объявила, что уже в среду, 6-го мая, сотрудники и футболисты пройдут тесты на коронавирус. Если все пройдет успешно, занятия начнутся в ближайшие дни.

ℹ️ Barça players to undergo medical testing on Wednesday at the Ciutat Esportiva