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Барселона готовится к выходу из карантина - завтра игроки пройдут тест на COVID-19

Испания
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Барселона готовится к выходу из карантина - завтра игроки пройдут тест на COVID-19
UA-Футбол
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Как стало известно вчера, испанские клубы на этой неделе могут приступить к тренировкам.

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Каталонская "Барселона" объявила, что уже в среду, 6-го мая, сотрудники и футболисты пройдут тесты на коронавирус. Если все пройдет успешно, занятия начнутся в ближайшие дни.

Напомним, что возобновления Ла Лиги планируется 5-го июня.

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В статье: Барселона коронавирус
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