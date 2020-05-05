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Барселона готовится к выходу из карантина - завтра игроки пройдут тест на COVID-19
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Как стало известно вчера, испанские клубы на этой неделе могут приступить к тренировкам.
Каталонская "Барселона" объявила, что уже в среду, 6-го мая, сотрудники и футболисты пройдут тесты на коронавирус. Если все пройдет успешно, занятия начнутся в ближайшие дни.
ℹ️ Barça players to undergo medical testing on Wednesday at the Ciutat Esportiva— FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) May 5, 2020
Напомним, что возобновления Ла Лиги планируется 5-го июня.
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