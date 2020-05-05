Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроки и сотрудники Реала в среду пройдут тест на коронавирус
Испания готовится к выходу из карантина
После разрешения проведения тренировок в Испании, многие клубы начали готовиться к выходу из карантина.
Как сообщает AS, уже завтра мадридский "Реал" соберет футболистов и персонал на клубной базе. Там они пройдут тест на коронавирус.
Крайне вероятно, что в случае хороших результатов, "сливочные" приступят к тренировкам. Сезон в Испании может возобновиться уже в июне.
Ранее сообщалось, что по схожему плану планирует действовать "Барселона".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...