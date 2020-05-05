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Игроки и сотрудники Реала в среду пройдут тест на коронавирус

Испания
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Испания готовится к выходу из карантина

Игроки и сотрудники Реала в среду пройдут тест на коронавирус
UA-Футбол
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После разрешения проведения тренировок в Испании, многие клубы начали готовиться к выходу из карантина.

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Как сообщает AS, уже завтра мадридский "Реал" соберет футболистов и персонал на клубной базе. Там они пройдут тест на коронавирус.

Крайне вероятно, что в случае хороших результатов, "сливочные" приступят к тренировкам. Сезон в Испании может возобновиться уже в июне.

Ранее сообщалось, что по схожему плану планирует действовать "Барселона".

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В статье: Реал (Мадрид) коронавирус
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