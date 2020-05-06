Бывший вице-президент Реала умер от коронавирусной инфекции

ANESTEZIO (ВІННИЦЯ) Привет. Я ничего не могу написать по поводу заболевших этим вирусом в Украине и других европейских странах, так ка нахожусь далеко от тех мест, а из новостей можно услышать что угодно, смотря какой канал смотришь. Я бы хотел написать только о США, так как ты и нас упомянул. Совсем недавно разговаривал с представителями Hendrick Automotive Group, которая имеет свыше 10000 рабочих. Так вот у них не имеется ни одного случая заболевания. Несколько дней назад моя жена проведывала в госпитале свою сестру ( у неё рак ), так вот на весь огромный этаж в палатах было всего 3 человека и то не с вирусом. И вообще госпиталь таким пустым ещё никогда не был. То же я слышал и от других знакомых, проживающих в других штатах? У меня огромное количество друзей и просто знакомых и никто не знает кого-либо заболевшего. Тебе это не кажется странным? Где он тот, хотя бы один заболевший из той сумасшедшей называемой цифры? А ещё мне нравится, как они говорят об этом в разные дни, о разных городах, при этом показывая одну и ту же картинку. Интересно получается, не так ли?