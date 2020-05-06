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Бывший вице-президент Реала умер от коронавирусной инфекции
COVID-19 выкашивает экс-боссов мадридцев…
Амадор Суарес Вилья умер от коронавируса – бывшему вице-президенту "Реала" было 76 лет, как сообщает пресс-служба клуба. Он работал в структуре мадридской команды с 2006 по 2009 год, когда руководство возглавлял Рамон Кальдерон.
"Реал" выражает свои соболезнования всем родственникам и близким Амадора Суареса".
Ранее сообщалось о том, что скончался бывший тренер "Реала" Радомир Антич. Экс-президент "сливочных" Лоренсо Санс умер от коронавируса 22 марта – ему, как и Амадору Суаресу Вилье, было 76 лет.
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Источник:Real Madrid
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Комментарии (7)
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MES QUE UN CLUB
06.05.2020 в 15:35
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0
0
Барселиниус (землянин)
06.05.2020 в 14:18
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+3
-4
Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 14:24
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+3
-4
Барселиниус (землянин)
06.05.2020 в 14:39
+2
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.05.2020 в 14:33
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+3
-2
Барселиниус (землянин)
06.05.2020 в 14:36
+1
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.05.2020 в 14:48
+3
0
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