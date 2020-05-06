  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бывший вице-президент Реала умер от коронавирусной инфекции
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший вице-президент Реала умер от коронавирусной инфекции

Испания
(1 голосов)

COVID-19 выкашивает экс-боссов мадридцев…

Бывший вице-президент Реала умер от коронавирусной инфекции
Новина українською

Амадор Суарес Вилья умер от коронавируса – бывшему вице-президенту "Реала" было 76 лет, как сообщает пресс-служба клуба. Он работал в структуре мадридской команды с 2006 по 2009 год, когда руководство возглавлял Рамон Кальдерон.

"Реал" выражает свои соболезнования всем родственникам и близким Амадора Суареса".

Ранее сообщалось о том, что скончался бывший тренер "Реала" Радомир Антич. Экс-президент "сливочных" Лоренсо Санс умер от коронавируса 22 марта – ему, как и Амадору Суаресу Вилье, было 76 лет.

Читайте такжеСвет и тени Лоренсо Санса. На отход в вечность экс-президента Реала
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) коронавирус Амадор Суарес Вилья
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Real Madrid

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MES QUE UN CLUB
06.05.2020 в 15:35
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ) Привет. Я ничего не могу написать по поводу заболевших этим вирусом в Украине и других европейских странах, так ка нахожусь далеко от тех мест, а из новостей можно услышать что угодно, смотря какой канал смотришь. Я бы хотел написать только о США, так как ты и нас упомянул. Совсем недавно разговаривал с представителями Hendrick Automotive Group, которая имеет свыше 10000 рабочих. Так вот у них не имеется ни одного случая заболевания. Несколько дней назад моя жена проведывала в госпитале свою сестру ( у неё рак ), так вот на весь огромный этаж в палатах было всего 3 человека и то не с вирусом. И вообще госпиталь таким пустым ещё никогда не был. То же я слышал и от других знакомых, проживающих в других штатах? У меня огромное количество друзей и просто знакомых и никто не знает кого-либо заболевшего. Тебе это не кажется странным? Где он тот, хотя бы один заболевший из той сумасшедшей называемой цифры? А ещё мне нравится, как они говорят об этом в разные дни, о разных городах, при этом показывая одну и ту же картинку. Интересно получается, не так ли?
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
06.05.2020 в 14:18
Амадор Суарес Вилья умер естественной смертью от старости, как умирают все старики на планете Земля от обыкновенных старческих болезней, как то рак, сердечно-сосудистые и прочие возрастные хвори.. Не..уй нас за дураков держать.
Ответить
+3
-4
Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 14:24
Тебя никто не держит,ты такой и есть...
Ответить
+3
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
06.05.2020 в 14:39
п н х
+2
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.05.2020 в 14:33
Зайди в палату номер 6 и не выходи оттуда.
Ответить
+3
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
06.05.2020 в 14:36
А шо то поумнее и посмешнее придумать слабо?
+1
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.05.2020 в 14:48
Я работаю в больнице, которую перепрофилировали под опорную для приёма только ковидных больных со всей области, такой себе коронацентр. Только идиот сейчас может отрицать пандемию ковида. Это хорошо , что у нас благодаря карантину нет такого сумасшедшего количества больных как в Италии, Испании, Франции, США, РФ , Великобритании. Мне конечно уже надоело постоянно одеваться в эти комбинезоны, водолазные маски, дышать через фильтры, постоянно хлорка везде. Больные на ИВЛ, CPAP, просто на маске. Идти в операционную к ковидному больному, потому что у них тоже бывают ургентные операции или к ковидной роженице. Тебе этого не понять в своём мирке( в палате номер 6). Но без этого пока никак
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...