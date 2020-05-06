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Игроки Барселоны прошли тест на коронавирус

Испания
(1 голосов)

Подготовка к возобновлению тренировок

Игроки Барселоны прошли тест на коронавирус
UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" продолжает подготовку к возможному возобновления сезона.

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Сегодня утром игроки и персонал собрались на клубной базе, чтобы пройти тест на коронавирус. Игроки с негативным результатом будут допущены к индивидуальным занятиям.

Стоит отметить, что сегодня отсутствовал Усман Дембеле - он не сыграет в этом сезоне из-за травмы.

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В статье: Лионель Месси Барселона Усман Дембеле коронавирус
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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 19:10
Сегодня утром игроки и персонал гей-клуба "Барселона" собрались на клубной базе, чтобы пройти тест на гонорею ,сифилис и СПИД. Игроки с негативным результатом будут допущены к индивидуальным романтическим встречам друг с другом.
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MES QUE UN CLUB
06.05.2020 в 19:09
Играть наверное будут тоже в перчатках и маске как на фото, а иначе как голы праздновать? Без обнимашек не обойтись
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Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 19:11
Что за геи без обнимашек...
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Барселиниус (землянин)
06.05.2020 в 18:34
Дембеле вирус не страшен, он уже давно привит.. От тренировок..
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