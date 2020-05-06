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Игроки Барселоны прошли тест на коронавирус
Подготовка к возобновлению тренировок
Каталонская "Барселона" продолжает подготовку к возможному возобновления сезона.
Сегодня утром игроки и персонал собрались на клубной базе, чтобы пройти тест на коронавирус. Игроки с негативным результатом будут допущены к индивидуальным занятиям.
Ciutat Esportiva Joan Gamper— FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) May 6, 2020
Today, the players returned to the Club’s facilities. pic.twitter.com/STreGHAzBw
Стоит отметить, что сегодня отсутствовал Усман Дембеле - он не сыграет в этом сезоне из-за травмы.
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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 19:10
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MES QUE UN CLUB
06.05.2020 в 19:09
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Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 19:11
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Барселиниус (землянин)
06.05.2020 в 18:34
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