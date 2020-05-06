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"Тяжелое начало, но большое будущее". Фабрегас прокомментировал игру Азара за Реал

Испания
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Бельгиец еще проявит себя?

"Тяжелое начало, но большое будущее". Фабрегас прокомментировал игру Азара за Реал
UA-Футбол
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Экс-партнер Эдена Азара по "Челси" Сеск Фабрегас дал свой комментарий об игре бельгийца за "Реал".

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"Пока что он не похож на самого себя, немного застенчив. Однако он всегда был футболистом, который тяжело начинал сезон. Уверен, что впереди у него большое будущее", - цитирует испанца AS.

Азар подписал контракт с "Реалом" летом прошлого года. 100-миллионый бельгиец в первом сезоне не смог достойно себя проявить, чему, в основном, мешали травмы. На его счету 5 результативных действий в 17 матчах.

Ранее сообщалось, что Эден вернулся к тренировкам.

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В статье: Эден Азар Сеск Фабрегас Реал (Мадрид)
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