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"Тяжелое начало, но большое будущее". Фабрегас прокомментировал игру Азара за Реал
Бельгиец еще проявит себя?
Экс-партнер Эдена Азара по "Челси" Сеск Фабрегас дал свой комментарий об игре бельгийца за "Реал".
"Пока что он не похож на самого себя, немного застенчив. Однако он всегда был футболистом, который тяжело начинал сезон. Уверен, что впереди у него большое будущее", - цитирует испанца AS.
Азар подписал контракт с "Реалом" летом прошлого года. 100-миллионый бельгиец в первом сезоне не смог достойно себя проявить, чему, в основном, мешали травмы. На его счету 5 результативных действий в 17 матчах.
Ранее сообщалось, что Эден вернулся к тренировкам.