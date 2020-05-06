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Футболисты и сотрудники Реала прибыли на базу, где прошли тест на COVID-19

Испания
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Все хотят побыстрее вернуться к тренировкам

Футболисты и сотрудники Реала прибыли на базу, где прошли тест на COVID-19
UA-Футбол
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Правительство Испании разрешило футболистам приступить к индивидуальным тренировкам. Этим, как можно быстрее, хочет воспользоваться мадридский "Реал".

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Сегодня игроки и персонал "сливочных" посетили клубную базу. Они, соблюдая все меры безопасности, прошли тест на коронавирус. Здоровые футболисты смогут начать тренировки.

Ранее, подобну процедуру прошла "Барселона".

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В статье: Серхио Рамос Зинедин Зидан Реал (Мадрид) коронавирус
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