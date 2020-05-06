Футболисты и сотрудники Реала прибыли на базу, где прошли тест на COVID-19

Правительство Испании разрешило футболистам приступить к индивидуальным тренировкам. Этим, как можно быстрее, хочет воспользоваться мадридский "Реал".

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Сегодня игроки и персонал "сливочных" посетили клубную базу. Они, соблюдая все меры безопасности, прошли тест на коронавирус. Здоровые футболисты смогут начать тренировки.

Hoy damos el primer paso para el regreso a la actividad.#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/VMW3rP3nFd — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 6, 2020

Ранее, подобну процедуру прошла "Барселона".