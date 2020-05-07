"Можешь бухать и тусоваться". Насри рассказал, как Сампаоли соблазнял его на переход в Севилью

Экс-игрок "Арсенала" и "Манчестер Сити" Самир Насри рассказал, как Хорхе Сампаоли уговаривал его перейти в "Севилью". Цитирует футболиста "Андерлехта" Marca.

"Сампаоли так сильно хотел меня приобрести, что сказал: "Переходи к нам, можешь бухать, тусоваться и делать что хочешь – я прикрою твою задницу перед клубом. Все, чего я хочу – просто будь в порядке на поле на каждых выходных. Однажды я был не в состоянии играть и хотел поехать домой, повидаться с семьей – он был готов присмотреть за моим домом и собакой".