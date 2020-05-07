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"Можешь бухать и тусоваться". Насри рассказал, как Сампаоли соблазнял его на переход в Севилью
Аргентинец сразу понял, что нужно французу
Экс-игрок "Арсенала" и "Манчестер Сити" Самир Насри рассказал, как Хорхе Сампаоли уговаривал его перейти в "Севилью". Цитирует футболиста "Андерлехта" Marca.
"Сампаоли так сильно хотел меня приобрести, что сказал: "Переходи к нам, можешь бухать, тусоваться и делать что хочешь – я прикрою твою задницу перед клубом. Все, чего я хочу – просто будь в порядке на поле на каждых выходных. Однажды я был не в состоянии играть и хотел поехать домой, повидаться с семьей – он был готов присмотреть за моим домом и собакой".
"В "Севилье" была отличная команда, одна из лучших в Европе – Витоло, Йоветич, Н'Зонзи, Сарабия, Бен Йеддер, Адиль Рами, Мариано… Мы были не слабее "Реала" и "Барселоны".
Самир защищал цвета "Севильи" в сезоне 2016/17 на правах аренды из "Манчестер Сити". Перед стартом текущего сезона француз перешел в "Андерлехт".