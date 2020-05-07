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У игроков и персонала Барселоны коронавирус не обнаружен
Они смогут приступить к тренировкам
Тестирование всех игроков "Барселоны" и персонала клуба на коронавирус показало отрицательный результат, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.
Каталонским футболистам не нужно будет соблюдать карантин, они смогут приступить к индивидуальным тренировкам на базе с завтрашнего дня.
6 мая игроки и тренеры "Барселоны" посетили клубную базу "Сиутат Эспортива Жоан Гампер", где прошли тестирование на коронавирус.
Ранее власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.