У игроков и персонала Барселоны коронавирус не обнаружен

Тестирование всех игроков "Барселоны" и персонала клуба на коронавирус показало отрицательный результат, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

Каталонским футболистам не нужно будет соблюдать карантин, они смогут приступить к индивидуальным тренировкам на базе с завтрашнего дня.

6 мая игроки и тренеры "Барселоны" посетили клубную базу "Сиутат Эспортива Жоан Гампер", где прошли тестирование на коронавирус.

Ранее власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.