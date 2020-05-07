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Ракитич: Уйду ли я из Барселоны? Я отработаю контракт до конца

Испания
(2 голосов)

До 2021-го

Ракитич: Уйду ли я из Барселоны? Я отработаю контракт до конца
UA-Футбол
Новина українською

СМИ уже давно продают Ивана Ракитича в другие клубы. Однако сам полузащитник на данный момент не готов покидать "Барселону".

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"Я привык к тому, что часто ходят слухи обо мне, такое происходит уже шесть лет. Главное, что я чувствую себя хорошо и получаю хорошие отзывы от тренера.

У меня все еще есть контракт с клубом и я хочу отработать его до самого конца. Конечно, может произойти всякое, но сейчас я доволен всем в клубе", - заявил хорват.

Следует отметить, что контракт Ракитича с "Барселоной" истекает в 2021-м году.

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В статье: Барселона Иван Ракитич
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Комментарии (1)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
07.05.2020 в 22:03
Не дурак жезвичайно допрацює, бо стільки, як отримує в Барсі, жоден клуб цьому лінтяю не запропонує
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