Ракитич: Уйду ли я из Барселоны? Я отработаю контракт до конца

СМИ уже давно продают Ивана Ракитича в другие клубы. Однако сам полузащитник на данный момент не готов покидать "Барселону".

"Я привык к тому, что часто ходят слухи обо мне, такое происходит уже шесть лет. Главное, что я чувствую себя хорошо и получаю хорошие отзывы от тренера.

У меня все еще есть контракт с клубом и я хочу отработать его до самого конца. Конечно, может произойти всякое, но сейчас я доволен всем в клубе", - заявил хорват.

Следует отметить, что контракт Ракитича с "Барселоной" истекает в 2021-м году.