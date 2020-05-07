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Ла Лига готова разрешить командам проводить 5 замен

Испания
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Это должно помочь избежать эпидемии травм

Ла Лига готова разрешить командам проводить 5 замен
UA-Футбол
Новина українською

Испанская Ла Лига, в отличии от Франции, не планирует досрочного завершения. Сейчас они разрабатывают планы безопасности.

Ранее, федерация футбола Испании выступила с предложением разрешить командам проводить 5 замен в трех временных слотах. Ла Лига поддерживает данное предложение. Вероятно, что в ближайшее время оно будет принято.

Отметим, что есть вероятность возобновления Ла Лигы в июне.

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В статье: Ла Лига коронавирус
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