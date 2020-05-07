Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Барселона с пятницы возобновляет тренировки
Пока что только индивидуальные
Каталонская "Барселона" официально объявила, что уже с завтрашнего дня начинает индивидуальные тренировки.
Читайте такжеИгроки Барселоны прошли тест на коронавирус
Несколько дней назад все сотрудники и футболисты прошли тест на коронавирус. Каждый результат был отрицателен, а значит футболисты могут начать занятия на клубной базе.
LATEST NEWS! The Barça players will return to training on Friday, and will do so individually, as stipulated by @LaLigaEN protocols.— FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) May 7, 2020
Отметим, что возобновление Ла Лиги планируется на июнь.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ВітяДобрий ніч (Київ)
07.05.2020 в 23:13
Ответить
+3
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...