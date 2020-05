Официально: Барселона с пятницы возобновляет тренировки

Каталонская "Барселона" официально объявила, что уже с завтрашнего дня начинает индивидуальные тренировки.

Несколько дней назад все сотрудники и футболисты прошли тест на коронавирус. Каждый результат был отрицателен, а значит футболисты могут начать занятия на клубной базе.

LATEST NEWS! The Barça players will return to training on Friday, and will do so individually, as stipulated by @LaLigaEN protocols.