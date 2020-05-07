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Официально: Барселона с пятницы возобновляет тренировки

Испания
(2 голосов)

Пока что только индивидуальные

Официально: Барселона с пятницы возобновляет тренировки
UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" официально объявила, что уже с завтрашнего дня начинает индивидуальные тренировки.

Читайте такжеИгроки Барселоны прошли тест на коронавирус

Несколько дней назад все сотрудники и футболисты прошли тест на коронавирус. Каждый результат был отрицателен, а значит футболисты могут начать занятия на клубной базе.

Отметим, что возобновление Ла Лиги планируется на июнь.

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В статье: Барселона коронавирус
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Комментарии (1)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
07.05.2020 в 23:13
Тренируй, не тренируй, все равно получишь...
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