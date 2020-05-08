Операция затянуть пояс. Барселона урезает бюджет. Основное сокращение – за счет зарплаты

В клубе "Барселона" приступили к разработке нового бюджета, который должен вступить в силу со следующего сезона. Он будет на 250 миллионов евро меньше, чем нынешний. Основное сокращение – за счет зарплаты. Фонд на ее выплаты сократится на 230 миллионов евро, сообщает журналист издания AS Санти Хименес.

От начала периода карантина было понятно, что кризис будет иметь колоссальное влияние на экономическое положение "Барселоны". Именно поэтому оперативно был организован так называемый "кризисный кабинет" во главе с президентом клуба Хосепом Бартомеу, генеральным директором Оскаром Грау и директором спортивного департамента Альбертом Солером. И вот после трудных семи недель пандемического простоя, назрело решение – затянуть пояса. Руководители клуба "Барселона" трудятся над разработкой нового бюджета на следующий сезон, который, - бюджет, - предполагает сокращение на 250 миллионов по сравнению с текущим бюджетом, который не был выполнен до конца. Наступают тяжелые времена, отмечает издание.

Один из фондов, который больше всего пострадает после пересмотра бюджета – это фонд на заработную плату. До сих пор бюджет клуба "Барселона" составлял один миллиард 47 миллионов евро, из которых 65 процентов шло на зарплату. То есть, 680 миллионов. Прогнозы и планы на следующий год таковы: бюджет уменьшить до 750-и миллионов евро, из них на зарплату выделить 450 миллионов. То есть, на 230 миллионов меньше.

Как удастся добиться такого сокращения? Проще всего было бы ответить, что игроки пойдут на снижение окладов, но контракты подписаны, суммы определены заранее. Решение состоит в том, чтобы заменить наиболее высокооплачиваемых футболистов игроками с меньшими запросами: или подписанными на рынке, или же из собственной структуры клуба.

Также работа проводится по уменьшению общих операционных расходов клуба. Операция "затягивание пояса" повлияет на все уровни и отделы организации. Будут пересмотрены договоренности с поставщиками, расходы на путешествия будут ограничены, сократятся расходы департаментов других видов спорта ("Барселона" – не только футбольный клуб). Санти Хименес пишет, что возвращаются времена генерального менеджера Антони Россича (2010), при котором клуб перестал печатать цветные копии документов, а менеджер самостоятельно в конце дня обходил объекты, чтобы проверить, выключен ли свет. Все ради экономии.

В то же время, боссы клуба заявляют, что такая политика не повлияет на спортивные результаты. Один из функционеров заявил в интервью изданию ESPN, что "мы стремимся придерживаться передового опыта", и бюджет попытаются наполнить другими методами. В частности, ранее уже сообщалось о том, что клуб может продать название футбольного стадиона.

Относительно контрактов. Есть некоторые проблемные моменты с переподписанием звезд, - Месси, тер Штегена, - но в целом наблюдается такая тенденция, что игроки не хотят покидать "Барселону", потому что получают здесь огромную зарплату. Отсутствие кадровой ротации может стать препятствием в плане реализации нового, урезанного бюджета.