Месси против фишек: Барселона возобновила индивидуальные тренировки на базе

Сегодня, 8 мая, футболисты каталонской "Барселоны" начали тренироваться на базе клуба – фотографиями поделилась пресс-служба "сине-гранатовых" на своей странице в Твиттере.

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Все игроки каталонцев сдали отрицательные тесты на коронавирус, после чего получили разрешение на индивидуальные тренировочные сессии.

???? Ciutat Esportiva Joan Gamper

???? We missed you guys! pic.twitter.com/Yy432NbXj2 — FC Barcelona (from ????) (@FCBarcelona) May 8, 2020

Игроки "Барселоны" не будут пользоваться раздевалками – после окончания тренировки, они обязаны сразу покинуть базу.