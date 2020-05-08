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Месси против фишек: Барселона возобновила индивидуальные тренировки на базе

Испания
(1 голосов)

Уже есть несколько фото

Месси против фишек: Барселона возобновила индивидуальные тренировки на базе
Новина українською

Сегодня, 8 мая, футболисты каталонской "Барселоны" начали тренироваться на базе клуба – фотографиями поделилась пресс-служба "сине-гранатовых" на своей странице в Твиттере.

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Все игроки каталонцев сдали отрицательные тесты на коронавирус, после чего получили разрешение на индивидуальные тренировочные сессии.

Игроки "Барселоны" не будут пользоваться раздевалками – после окончания тренировки, они обязаны сразу покинуть базу.

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В статье: Барселона тренировка коронавирус
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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
08.05.2020 в 14:58
Чемпион готовится к финальному рывку. Барселона - чемпион Испании сезона 2019-2020.
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