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Названа дата возобновления Ла Лиги

Испания
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По информации наставника Леганеса, это случится 20 июня

Названа дата возобновления Ла Лиги
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Главный тренер Леганеса Хавьер Агирре заявил, что нынешний сезон ЛаЛиги возобновится 20 июня, а закончится – 26 июля. Как сказал сам специалист, ему об этом официально сообщило руководство Примеры.

"Дата возобновления Ла Лиги уже определена – 20 июня. 11 туров, которые остались, будут доиграны до 26 июля. Матчи будут проводиться по субботам-воскресеньям и по средам-четвергам.

Ла Лига официально проинформировала меня об этом. Я очень рад этому, поскольку мы уже распланировали тренировки", – приводит слова Агирре телеканал Футбол.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все страны приостановили чемпионаты, кроме Беларуси, а сезон в Нидерландах и Франции и был досрочно завершен. 16-го мая будет возобновлен чемпионат в Германии.

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В статье: Хавьер Агирре Ла Лига Леганес
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