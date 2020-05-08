Названа дата возобновления Ла Лиги

Главный тренер Леганеса Хавьер Агирре заявил, что нынешний сезон ЛаЛиги возобновится 20 июня, а закончится – 26 июля. Как сказал сам специалист, ему об этом официально сообщило руководство Примеры.

"Дата возобновления Ла Лиги уже определена – 20 июня. 11 туров, которые остались, будут доиграны до 26 июля. Матчи будут проводиться по субботам-воскресеньям и по средам-четвергам.

Ла Лига официально проинформировала меня об этом. Я очень рад этому, поскольку мы уже распланировали тренировки", – приводит слова Агирре телеканал Футбол.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все страны приостановили чемпионаты, кроме Беларуси, а сезон в Нидерландах и Франции и был досрочно завершен. 16-го мая будет возобновлен чемпионат в Германии.