Испания
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Манчестер Юнайтед подпишет молодого таланта Барселоны
Хурадо отказался продлевать контракт с каталонцами
Полузащитник "Барселоны" Марк Хурадо продолжит карьеру в Англии.
по информации Sport.es, 16-летний игрок отклонил предложение каталонского клуба о подписании контракта и намерен присоединиться к "Манчестер Юнайтед".
Отметим, что Хурадо считается одним из самых талантливых игроков своего поколения академии "Барселоны".
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