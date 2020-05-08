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Манчестер Юнайтед подпишет молодого таланта Барселоны

Испания
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Хурадо отказался продлевать контракт с каталонцами

Манчестер Юнайтед подпишет молодого таланта Барселоны
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Марк Хурадо продолжит карьеру в Англии.

по информации Sport.es, 16-летний игрок отклонил предложение каталонского клуба о подписании контракта и намерен присоединиться к "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что Хурадо считается одним из самых талантливых игроков своего поколения академии "Барселоны".

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед
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