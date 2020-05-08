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Очередная проблема Йовича: Сербский нападающий сломал стопу
Вряд ли он сыграет в текущем сезоне
Во время карантина Лука Йович попал в громкий скандал - он отправился в Сербию на день рождения подруги, нарушив сразу несколько правил. Однако на этом его проблемы не закончились.
Как сообщает официальный сайт "Реала", у нападающего диагностирован перелом стопы. Детальные сроки восстановления станут известны позже. Напомним, что он только три дня назад вернулся в Мадрид.
Jović medical report.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadriden) May 8, 2020
Отметим, что есть вероятность, что Йович уже не сыграет за "сливочных" - в его трансфере заинтересован "Милан".
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
08.05.2020 в 18:45
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0
victor1306 (Мадрид)
08.05.2020 в 18:37
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