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Очередная проблема Йовича: Сербский нападающий сломал стопу

Испания
(1 голосов)

Вряд ли он сыграет в текущем сезоне

Очередная проблема Йовича: Сербский нападающий сломал стопу
UA-Футбол
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Во время карантина Лука Йович попал в громкий скандал - он отправился в Сербию на день рождения подруги, нарушив сразу несколько правил. Однако на этом его проблемы не закончились.

Читайте такжеФорвард Реала нарушил карантин, отправившись в Сербию на день рождения девушки

Как сообщает официальный сайт "Реала", у нападающего диагностирован перелом стопы. Детальные сроки восстановления станут известны позже. Напомним, что он только три дня назад вернулся в Мадрид.

Отметим, что есть вероятность, что Йович уже не сыграет за "сливочных" - в его трансфере заинтересован "Милан".

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В статье: Реал (Мадрид) Лука Йович
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
08.05.2020 в 18:45
Просто сплавить куда либо
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0
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victor1306 (Мадрид)
08.05.2020 в 18:37
Це просто жах, чувак. У моєму списку негативних трансферів Мадриду тепер Лука твердо посідає першу сходинку!
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