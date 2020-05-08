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У ключевого защитника Атлетико диагностирован коронавирус

Испания
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"Матрасники" готовятся к возобновлению сезона

У ключевого защитника Атлетико диагностирован коронавирус
UA-Футбол
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Мадридский "Атлетико" провел осмотр футболистов перед возобновлением тренировок. Напомним, что испанским клубам разрешили вернуться к занятиям на этой неделе.

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У одного игрока был диагностирован COVID-19. Речь о Ренане Лоди. Футболист был сразу изолирован от других товарищей клубе. О других случаях инфекции не сообщается.

Напомним, что Лоди подписал контракт с "Атлетико" летом 2019-го. В этом сезоне он стал основным фуллбэком, сыграв уже 33 матча.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ренан Лоди коронавирус
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