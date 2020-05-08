У ключевого защитника Атлетико диагностирован коронавирус

Мадридский "Атлетико" провел осмотр футболистов перед возобновлением тренировок. Напомним, что испанским клубам разрешили вернуться к занятиям на этой неделе.

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У одного игрока был диагностирован COVID-19. Речь о Ренане Лоди. Футболист был сразу изолирован от других товарищей клубе. О других случаях инфекции не сообщается.

Lateral-esquerdo Renan Lodi, do Atlético de Madrid, testa positivo para o novo coronavírus https://t.co/mZEhh2z4xd pic.twitter.com/ZVNUVeMjEr — globoesportecom (de ) (@globoesportecom) May 8, 2020

Напомним, что Лоди подписал контракт с "Атлетико" летом 2019-го. В этом сезоне он стал основным фуллбэком, сыграв уже 33 матча.