Президент Расинга: Могу подтвердить - Барселона серьезно интересуется Мартинесом

Президент аргентинского "Расинга" рассказал об интересе "Барселоны" к Лаутаро Мартинесу.

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"Я много общаюсь с окружением Лаутаро - "Барселона" сейчас очень пристально за ним следит, инетерес очень серьезный.

Мы все хотим, чтобы он играл там, где действительно хочет. Он должен принять правильное для себя решение", - приводит слова Виктора Бланко TyC Sports.

Ранее Виктор Бланко рассказал, как Мартинес отказал "Реалу".