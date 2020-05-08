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Президент Расинга: Могу подтвердить - Барселона серьезно интересуется Мартинесом

Испания
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Трансфер, который ждут многие

Президент Расинга: Могу подтвердить - Барселона серьезно интересуется Мартинесом
UA-Футбол
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Президент аргентинского "Расинга" рассказал об интересе "Барселоны" к Лаутаро Мартинесу.

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"Я много общаюсь с окружением Лаутаро - "Барселона" сейчас очень пристально за ним следит, инетерес очень серьезный.

Мы все хотим, чтобы он играл там, где действительно хочет. Он должен принять правильное для себя решение", - приводит слова Виктора Бланко TyC Sports.

Ранее Виктор Бланко рассказал, как Мартинес отказал "Реалу".

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В статье: Барселона Интер (Милан) Расинг (Авельянеда) Лаутаро Мартинес Виктор Бланко
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