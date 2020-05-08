  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Тен Хаг: Месси никогда не играл так хорошо, как при Гвардиоле
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг: Месси никогда не играл так хорошо, как при Гвардиоле

Испания
(1 голосов)

Согласны с таким мнением?

Тен Хаг: Месси никогда не играл так хорошо, как при Гвардиоле
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг заявил, что Лионель Месси никогда не играл на таком уровне, как при руководстве Хосепа Гвардиолы.

"Месси был тогда одним из лидеров, но очень много играл на команду. В результате этого он преуспел. Лео никогда не был так хорош, как при Гвардиоле.

В тот же момент, "Барселона" не имела такого превосходства после ухода Пепа. Месси, по прежнему, один из лучших в мире, но сейчас он и близко не та том уровне. Этого никогда не было после 2012-го", - цитирует голландца Voetbal International.

Читайте такжеБарселона Гвардиолы, Ман Юнайтед Фергюсона или великолепная Испания: какая команда лучше?

Напомним, что "Барселона", за 8 лет без Гвардиолы, лишь однажды выиграла Лигу Чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Хосеп Гвардиола Барселона Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MES QUE UN CLUB
08.05.2020 в 23:18
От той команды только видео и фото остались. Сейчас в Барсе таких игроков в принципе нет. Сколько Месси своими пасами выводил партнёров один на один с вратарём и в основном те всё портили. Приходится всё делать самому, от сюда и команда мессизависимая.
Ответить
+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.05.2020 в 23:22
Пике ещё остался..Крутое Пике)))
Ответить
+1
0
Просто Квашин (Харьков)
08.05.2020 в 23:35
Пике их обоих шпилил... Тогда у них и интерес был....
0
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
09.05.2020 в 00:16
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ) Ну да, ещё горе-Пике остался. Даже не знаю если он в последние годы больше выручил команду, или привёз?
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...