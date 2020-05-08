Тен Хаг: Месси никогда не играл так хорошо, как при Гвардиоле

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг заявил, что Лионель Месси никогда не играл на таком уровне, как при руководстве Хосепа Гвардиолы.

"Месси был тогда одним из лидеров, но очень много играл на команду. В результате этого он преуспел. Лео никогда не был так хорош, как при Гвардиоле.

В тот же момент, "Барселона" не имела такого превосходства после ухода Пепа. Месси, по прежнему, один из лучших в мире, но сейчас он и близко не та том уровне. Этого никогда не было после 2012-го", - цитирует голландца Voetbal International.

Напомним, что "Барселона", за 8 лет без Гвардиолы, лишь однажды выиграла Лигу Чемпионов.