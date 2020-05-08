Боян Кркич: Фирмино гораздо больше подойдет Барселоне, чем Мартинес

Экс-футболист "Барселоны" Боян Кркич считает, что каталонскому клуб следует попытаться подписать Роберто Фирмино.

"Мартинес - отличный футболист. Но "Интер" практически не играет с позиции силы. Есть вероятность, что он просто не подойдет "Барселоне". Нельзя, чтобы повторилась история с Гризманном, когда тренер ставит форварда на фланг, а потом все кричат, что он не играет.

Если вы позволите - я сделаю ставку на Фирмино. Игрок очень много работает на поле, а также очень мобилен. Если "Барселоне" нужна "девятка" - нужно его подписать. Но после использовать правильно", - приводит слова Бояна Goal.

Маловероятно, что каталонцы сумеют подписать Фирмино - бразилец связан с "Ливерпуль" долгосрочным контрактом и сейчас оценивается в 72 миллиона.