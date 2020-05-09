Эмери: Мбаппе может ознаменовать новую эпоху в Реале

Бывший тренер "ПСЖ" Унаи Эмери поделился мнением о форварде Килиане Мбаппе.

– У Мбаппе есть шанс ознаменовать новую эпоху в "Реале", как Ди Стефано и Криштиану Роналду? Где ему лучше было бы играть – в Испании или Англии?

– Конечно, он может ознаменовать эпоху в "Реале". В какой лиге ему играть? Когда я работал во Франции, мне нравилось что он был там. Когда я уехал в Англию, мне хотелось бы, чтобы он играл в Премьер-лиге. Если же я вернусь в Испанию, то хотелось бы видеть его здесь

– Станет ли Мбаппе обладателем следующего "Золотого мяча"?

– Не знаю, но, безусловно, его возраст, способности и талант позволяют достичь этого уровня, но я могу утверждать категорично, – сказал Эмери AS.