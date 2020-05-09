  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Эмери: Мбаппе может ознаменовать новую эпоху в Реале
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эмери: Мбаппе может ознаменовать новую эпоху в Реале

Испания
(1 голосов)

Наставник высказался о своем экс-подопечном

Эмери: Мбаппе может ознаменовать новую эпоху в Реале
Новина українською

Бывший тренер "ПСЖ" Унаи Эмери поделился мнением о форварде Килиане Мбаппе.

– У Мбаппе есть шанс ознаменовать новую эпоху в "Реале", как Ди Стефано и Криштиану Роналду? Где ему лучше было бы играть – в Испании или Англии?

– Конечно, он может ознаменовать эпоху в "Реале". В какой лиге ему играть? Когда я работал во Франции, мне нравилось что он был там. Когда я уехал в Англию, мне хотелось бы, чтобы он играл в Премьер-лиге. Если же я вернусь в Испанию, то хотелось бы видеть его здесь

– Станет ли Мбаппе обладателем следующего "Золотого мяча"?

– Не знаю, но, безусловно, его возраст, способности и талант позволяют достичь этого уровня, но я могу утверждать категорично, – сказал Эмери AS.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...