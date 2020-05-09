Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эмери: Мбаппе может ознаменовать новую эпоху в Реале
Наставник высказался о своем экс-подопечном
Бывший тренер "ПСЖ" Унаи Эмери поделился мнением о форварде Килиане Мбаппе.
– У Мбаппе есть шанс ознаменовать новую эпоху в "Реале", как Ди Стефано и Криштиану Роналду? Где ему лучше было бы играть – в Испании или Англии?
– Конечно, он может ознаменовать эпоху в "Реале". В какой лиге ему играть? Когда я работал во Франции, мне нравилось что он был там. Когда я уехал в Англию, мне хотелось бы, чтобы он играл в Премьер-лиге. Если же я вернусь в Испанию, то хотелось бы видеть его здесь
– Станет ли Мбаппе обладателем следующего "Золотого мяча"?
– Не знаю, но, безусловно, его возраст, способности и талант позволяют достичь этого уровня, но я могу утверждать категорично, – сказал Эмери AS.