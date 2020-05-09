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Шестнадцать лет назад Валенсия стала чемпионом Ла Лиги. После началась гегемония Барселоны и Реала

Испания
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Лишь Атлетико позже сможет разрушить двоевластие

Шестнадцать лет назад Валенсия стала чемпионом Ла Лиги. После началась гегемония Барселоны и Реала
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Шестнадцать лет назад, девятого мая 2004-го года, "Валенсия" в матче 36-го тура Ла Лиги на "Рамон Санчес Писхуан" одолела "Севилью" 2:0 благодаря голам Висенте и Рубена Бараха. Эта победа сделала "Лос Чес" недосягаемыми для конкурентов. "Валенсия" во второй раз за последние три года выиграла чемпионат.

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Борьба в том сезоне разворачивалась весьма драматично. Действующим чемпионом был "Реал" и незадолго до финиша казалось, что мадридцы защитят титул. По крайней мере, после 26-го тура "Реал" возглавлял турнирную таблицу, опережая "Валенсию" на целых восемь очков. Впрочем, в течение следующих десяти туров "Лос Чес" добыли 26 из возможных тридцати баллов, тогда как "Реал" едва дотянул до показателя в 70 баллов. Это был единственный случай в истории испанского чемпионата, когда действующий чемпион за последние 12 туров растерял преимущество в восемь очков. Мадридцы набрали в последних двенадцати турах лишь одиннадцать баллов и стали четвертыми.

Ту "Валенсию" возглавлял Рафа Бенитес и он стал единственным тренером, который дважды выиграл Ла Лигу с "летучими мышами". Всего же "Лос Чес" шесть раз становились сильнейшими в Ла Лиге, и описанный случай – это последний подобный триумф. Добавляет изюминки тот факт, что через десять дней "Валенсия" в финале Кубка УЕФА одолела французский "Марсель" и оформила "золотой дубль".

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В том чемпионате "Валенсия" проиграла лишь семь матчей, и ни один из них не ознаменовался разницей в счете больше, чем один мяч. Голкипер Сантьяго Канисарес пропустил 25 голов в 37-и матчах, а двадцать поединков отстоял насухо. Это до сих пор остается вратарским рекордом в Ла Лиге.

Сезон 2003/04 имени "Валенсии" стал последним перед гегемонией "Барселоны" и "Реала". Последующие чемпионаты выигрывал только кто-то из этого дуэта, кроме сезона 2013/14, когда лучшим был "Атлетико".

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В статье: Рафаэль Бенитес Атлетико (Мадрид) Валенсия (Испания) Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.05.2020 в 12:53
Нужно уточнить. Началась гегемония Барселоны. Всё-таки за 11 лет - 8 титулов чемпиона! Гегемонии Реала не было.
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