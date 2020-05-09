Вратарь Сосьедада Алекс Ремиро заболел коронавирусом

Серологический тест вратаря "Реал Сосьедада" Алекса Ремиро на коронавирус показал положительный результат, сообщает AS.

При этом у футболиста нет никаких симптомов заболевания. ПЦР-тест дал отрицательный результат, это значит, что вероятность передачи вируса другим является низкой.

Тем не менее 25-летний голкипер в любом случае ближайшее время проведет в режиме самоизоляции.

В нынешнем сезоне Ремиро провел в Ла Лиге 20 матчей и пропустил 19 мячей.