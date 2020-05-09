  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Вратарь Сосьедада Алекс Ремиро заболел коронавирусом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарь Сосьедада Алекс Ремиро заболел коронавирусом

Испания
(1 голосов)

Кипер сдал положительный тест

Вратарь Сосьедада Алекс Ремиро заболел коронавирусом
Новина українською

Серологический тест вратаря "Реал Сосьедада" Алекса Ремиро на коронавирус показал положительный результат, сообщает AS.

При этом у футболиста нет никаких симптомов заболевания. ПЦР-тест дал отрицательный результат, это значит, что вероятность передачи вируса другим является низкой.

Тем не менее 25-летний голкипер в любом случае ближайшее время проведет в режиме самоизоляции.

В нынешнем сезоне Ремиро провел в Ла Лиге 20 матчей и пропустил 19 мячей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...