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Вратарь Сосьедада Алекс Ремиро заболел коронавирусом
Кипер сдал положительный тест
Серологический тест вратаря "Реал Сосьедада" Алекса Ремиро на коронавирус показал положительный результат, сообщает AS.
При этом у футболиста нет никаких симптомов заболевания. ПЦР-тест дал отрицательный результат, это значит, что вероятность передачи вируса другим является низкой.
Тем не менее 25-летний голкипер в любом случае ближайшее время проведет в режиме самоизоляции.
В нынешнем сезоне Ремиро провел в Ла Лиге 20 матчей и пропустил 19 мячей.
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