Овьедо Лунина вернулся к тренировкам

"Овьедо" возобновил тренировочные занятия, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня утром состоялась первая тренировка. На данный момент игроки занимаются по индивидуальной программе.

Перед началом занятий были проведены дезинфекция помещений и сданы тесты на коронавирус.

Команда тренировалась, соблюдая протоколы составлены футбольными органами Испании.