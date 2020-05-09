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Овьедо Лунина вернулся к тренировкам

Испания
(1 голосов)

Пока что только к индивидуальным занятиям

Овьедо Лунина вернулся к тренировкам
Новина українською

"Овьедо" возобновил тренировочные занятия, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня утром состоялась первая тренировка. На данный момент игроки занимаются по индивидуальной программе.

Перед началом занятий были проведены дезинфекция помещений и сданы тесты на коронавирус.

Команда тренировалась, соблюдая протоколы составлены футбольными органами Испании.

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В статье: Овьедо (Испания) Андрей Лунин
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