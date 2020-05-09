Испания
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Овьедо Лунина вернулся к тренировкам
Пока что только к индивидуальным занятиям
"Овьедо" возобновил тренировочные занятия, сообщает официальный сайт клуба.
Сегодня утром состоялась первая тренировка. На данный момент игроки занимаются по индивидуальной программе.
Перед началом занятий были проведены дезинфекция помещений и сданы тесты на коронавирус.
Команда тренировалась, соблюдая протоколы составлены футбольными органами Испании.
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