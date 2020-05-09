Испания
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Умтити травмировал голень на тренировке Барселоны
Это уже не первая травма французского защитника в нынешнем сезоне
Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити получил травму на тренировке каталонцев.
У француза диагностировали повреждение правой голени. Серьезность повреждения и сроки восстановления пока неизвестны.
В текущем сезоне Самюэль уже получал травмы. В нынешней кампании 26-летний Умтити принял участие только в 11 матчах чемпионата Испании.
MEDICAL NEWS | @samumtiti has a right calf injury. His progress will determine his availability for the coming workouts. pic.twitter.com/kFZxdEzfrp— FC Barcelona (from ????) (@FCBarcelona) May 9, 2020
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Комментарии (11)
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Инспектор ( )
09.05.2020 в 18:10
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Лекарь (село Дарница)
09.05.2020 в 17:50
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-2
MES QUE UN CLUB
09.05.2020 в 17:10
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-2
oda1979 (Запорожье)
09.05.2020 в 17:09
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-4
MES QUE UN CLUB
09.05.2020 в 17:15
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+3
-2
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
09.05.2020 в 17:06
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MES QUE UN CLUB
09.05.2020 в 17:08
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MES QUE UN CLUB
09.05.2020 в 17:00
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Spokoyno (Киев)
09.05.2020 в 16:41
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MES QUE UN CLUB
09.05.2020 в 17:06
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Spokoyno (Киев)
09.05.2020 в 17:38
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