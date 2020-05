Умтити травмировал голень на тренировке Барселоны

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити получил травму на тренировке каталонцев.

У француза диагностировали повреждение правой голени. Серьезность повреждения и сроки восстановления пока неизвестны.

В текущем сезоне Самюэль уже получал травмы. В нынешней кампании 26-летний Умтити принял участие только в 11 матчах чемпионата Испании.

MEDICAL NEWS | @samumtiti has a right calf injury. His progress will determine his availability for the coming workouts. pic.twitter.com/kFZxdEzfrp