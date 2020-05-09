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Умтити травмировал голень на тренировке Барселоны

Испания
(1 голосов)

Это уже не первая травма французского защитника в нынешнем сезоне

Умтити травмировал голень на тренировке Барселоны
Новина українською

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити получил травму на тренировке каталонцев.

У француза диагностировали повреждение правой голени. Серьезность повреждения и сроки восстановления пока неизвестны.

В текущем сезоне Самюэль уже получал травмы. В нынешней кампании 26-летний Умтити принял участие только в 11 матчах чемпионата Испании.

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В статье: Барселона Самюэль Умтити
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(1 голосов)
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Комментарии (11)
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Инспектор ( )
09.05.2020 в 18:10
Игрок сидит-деньги идут. Барса такие контракты подписала что игрокам выгодно не играть
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
09.05.2020 в 17:50
Получил травму на индивидуальной тренировке? Значит, плохо размялся, штраф.
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+1
-2
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MES QUE UN CLUB
09.05.2020 в 17:10
Капец, сел позавтракать и аппетит пропал от этой новости. Весь организм возмущается
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
09.05.2020 в 17:09
В Барселоне появился свой стекольный завод
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+1
-4
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MES QUE UN CLUB
09.05.2020 в 17:15
Нет. В Барселону стекло поставляют из далёкой Франции
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+3
-2
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
09.05.2020 в 17:06
Может лучше уйти куда-то? Если Барса хочет выиграть ЛЧ, то от всяких Дембеле и Умтити нужно избавляться
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0
0
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MES QUE UN CLUB
09.05.2020 в 17:08
Если Барса их силой не уйдёт, то сами они до пенсии этого не сделают.
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+2
0
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MES QUE UN CLUB
09.05.2020 в 17:00
Как же это уже ********. Что он, что Дембеле наверное даже лёжа в постели травмироваться смогут. Надо хорошо склеить супер клеем, чтобы при перевозке не рассыпались и увезти их подальше от Барселоны
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+2
0
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Spokoyno (Киев)
09.05.2020 в 16:41
Може він і нормальний захисник, проте як і Дембеле постійно травмований Мабуть контракт такий, що хворіти "краще"!
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+2
0
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MES QUE UN CLUB
09.05.2020 в 17:06
Наверное то, что Вы написали в последнем предложении, есть правда. У нас эти тёмненькие тоже выступают за продление карантина, чтобы и на работу не возвращаться и пособие продолжать получать. Падлы ленивые
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+3
-1
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Spokoyno (Киев)
09.05.2020 в 17:38
Хіба таки "чорні думки" лише у ч... рояться? От був ДК АВМ... "талантище" по нашим міркам, утім одні Су... контракт так з ним підписали, що він "обіжрався та обісрався", а клуб досі не може знайти такого майстеровитого гравця. Хоч продовження Вашої версії Погба... Шикарний гравець, але в дуже окремих матчах.
0
-1


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