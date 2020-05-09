Рафаэль Маркес: До прихода Роналдиньо, Барса была андердогом

Экс-защитник каталонской "Барселоны" Рафаэль Маркес рассказал о том, когда каталонский клуб стал грандом европейского футбола.

"Когда я пришел в "Барселону", она в какой-то степени была андердогом. Клуб был не на вершине, ему всегда чего-то не хватало.

Мне посчастливилось поучаствовать в изменениях, в возрождении клуба, случившемся при Роналдиньо.

С новым составом, включавшим также Хави, Пуйоля, Вальдеса, все начало меняться. Мы стали побеждать в крупных соревнованиях", – заявил Рафаэль Маркес.