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Рафаэль Маркес: До прихода Роналдиньо, Барса была андердогом

Испания
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Мексиканец вспомнил период, когда тот пришел в структуру каталонцев

Рафаэль Маркес: До прихода Роналдиньо, Барса была андердогом
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Экс-защитник каталонской "Барселоны" Рафаэль Маркес рассказал о том, когда каталонский клуб стал грандом европейского футбола.

"Когда я пришел в "Барселону", она в какой-то степени была андердогом. Клуб был не на вершине, ему всегда чего-то не хватало.

Мне посчастливилось поучаствовать в изменениях, в возрождении клуба, случившемся при Роналдиньо.

С новым составом, включавшим также Хави, Пуйоля, Вальдеса, все начало меняться. Мы стали побеждать в крупных соревнованиях", – заявил Рафаэль Маркес.

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В статье: Роналдиньо Барселона Рафаэль Маркес
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Источник:
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