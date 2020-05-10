Сезон в Испании могут возобновить матчем Альбасете: дело Зозули до сих пор стоит костью в горле

Испанский футбол готовится к возвращению. Ожидается, что Ла Лига возобновится после паузы в середине - в конце июня. На этот период ориентируется и Сегунда. Одиннадцать туров должны будут сыграть в весьма сжатые сроки. Однако две команды из 42-х (20 в Ла Лиге и 22 в Сегунде) находятся в особом положении. Это "Альбасете" и "Райо Вальекано", чей матч первого круга регулярного первенства был приостановлен в перерыве из-за неадекватного поведения болельщиков "Райо" относительно украинца Романа Зозули.

Этот матч может стать первым после коронавирусной паузы, пишет журналистка издания AS Майте Марин. Конечно же, дело этого поединка еще рассматривает спортивный суд (пока длится карантин, парализованы и все административные процессы), но ситуацию держат на карандаше. Известно, что испанский футбол возобновится в очень плотном графике: матчи будут проводить дважды в неделю по средам и воскресеньям. А самое главное: заступать в такой график команды должны в одинаковых условиях, то есть с одинаковым количеством матчей (это официальные требования по документам). В этом контексте выделяются среди других именно "Райо Вальекано" и "Альбасете". Доигрывание второго тайма уже несколько раз переносилось, но теперь откладывать уже некуда.

Более того, этот поединок надо доиграть, даже если каким-то невероятным образом будет принято решение прекратить сезон. Ведь внутренние документы предусматривают, что результаты турнира, отмененного, прерванного или остановленного по непредвиденным обстоятельствам, определяются последним туром, после которого у всех команд – равное количество матчей. А в случае с Сегундой – это 19-й тур, потому что в 20-м как раз и произошел тот скандальный инцидент с оскорблениями украинца. Если так, то нивелируются результаты одиннадцати следующих туров. И распределение мест было бы не таким, как сейчас в таблице.

Сейчас много вопросов, но тренер "Райо Вальекано" Пако Хемес подтвердил теорию о стартовом после паузы матче с их участием: "Идея заключается в том, чтобы матч "Райо" - "Альбасете" был первым после карантина. Иначе не будет времени доиграть этот поединок. Проблема в том, что дело в отношении этой игры до сих пор находится на рассмотрении в TAD, а суд не зависит от Ла Лиги".

Единственное, что не вызывает сомнений, это то, что матч состоится за закрытыми дверями, то есть, без зрителей.