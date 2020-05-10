Реал может сократить зарплаты игроков на 30 процентов в следующем сезоне

"Реал" может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат и на следующий сезон.

По информации AS, мадридский клуб рассматривает возможность снижения зарплат на 30% на кампанию 2020/21. Мера коснется игроков и высшего руководства, но не простых работников, которых в клубе около 800 человек.

Снижение на 30% помогло бы сэкономить клубу 85 миллионов. Сокращение зарплат коснётся также и молодёжной команды "сливочных".

Напомним, ранее "Реал" объявил о сокращении зарплат на нынешний сезон на 10-20 процентов, в зависимости от последствий приостановки сезона.