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Реал может сократить зарплаты игроков на 30 процентов в следующем сезоне

Испания
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Финансовые проблемы "сливочных" могут продлиться и в кампании 2020/21

Реал может сократить зарплаты игроков на 30 процентов в следующем сезоне
Новина українською

"Реал" может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат и на следующий сезон.

По информации AS, мадридский клуб рассматривает возможность снижения зарплат на 30% на кампанию 2020/21. Мера коснется игроков и высшего руководства, но не простых работников, которых в клубе около 800 человек.

Снижение на 30% помогло бы сэкономить клубу 85 миллионов. Сокращение зарплат коснётся также и молодёжной команды "сливочных".

Напомним, ранее "Реал" объявил о сокращении зарплат на нынешний сезон на 10-20 процентов, в зависимости от последствий приостановки сезона.

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В статье: Реал (Мадрид)
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