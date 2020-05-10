Испания
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Стали известны сроки восстановления Самюэля Умтити
Француз вчера травмировал голень на тренировке "Барсы"
Вчера официальный твиттер "Барселоны" сообщил, что защитник каталонцев Самюэль Умтити получил травму на индивидуальной тренировке.
У француза диагностировали частичный разрыв камбаловидной мышцы правой голени. As сообщает, что 26-летний Умтити пропустит примерно 2-3 недели.
Примечательно, что это уже 5-я травма Самюэля за последние два сезона. В нынешней кампании защитник принял участие только в 11 матчах чемпионата Испании.
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Источник:As
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
10.05.2020 в 16:28
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-3
Барселиниус (землянин)
10.05.2020 в 17:10
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-1
Просто Квашин (Харьков)
10.05.2020 в 17:28
0
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