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Стали известны сроки восстановления Самюэля Умтити

Испания
(1 голосов)

Француз вчера травмировал голень на тренировке "Барсы"

Стали известны сроки восстановления Самюэля Умтити
Новина українською

Вчера официальный твиттер "Барселоны" сообщил, что защитник каталонцев Самюэль Умтити получил травму на индивидуальной тренировке.

У француза диагностировали частичный разрыв камбаловидной мышцы правой голени. As сообщает, что 26-летний Умтити пропустит примерно 2-3 недели.

Примечательно, что это уже 5-я травма Самюэля за последние два сезона. В нынешней кампании защитник принял участие только в 11 матчах чемпионата Испании.

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В статье: Барселона Самюэль Умтити
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Источник:
As
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
10.05.2020 в 16:28
Что, и клубную базу подметать не сможет???
Ответить
0
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
10.05.2020 в 17:10
Ты тоже расист?
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
10.05.2020 в 17:28
Это ты так яйца к запорожцу подкатываешь..???!!!!
0
0


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