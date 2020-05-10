Барса готова продать Видаля в Интер за 20 млн, Интер оценивает игрока в 15

Diario Sport сообщает, что "Интер" проявляет предметный интерес к полузащитнику "Барселоны" Артуро Видалю.

Клубы уже ведут между собою переговоры по трансферу. Руководство каталонцев хочет выручить от продажи чилийца не менее 20 миллионов евро. В свою очередь "нерадзурри" оценивают 32-летнего хавбека в 15 млн евро и не хотят платить больше.

Также есть вариант, что Видаль может стать частью сделки по переходу в "Барсу" аргентинского форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.