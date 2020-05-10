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Барса готова продать Видаля в Интер за 20 млн, Интер оценивает игрока в 15
Клубы ведут переговоры, но не могут договориться о сумме перехода
Diario Sport сообщает, что "Интер" проявляет предметный интерес к полузащитнику "Барселоны" Артуро Видалю.
Клубы уже ведут между собою переговоры по трансферу. Руководство каталонцев хочет выручить от продажи чилийца не менее 20 миллионов евро. В свою очередь "нерадзурри" оценивают 32-летнего хавбека в 15 млн евро и не хотят платить больше.
Также есть вариант, что Видаль может стать частью сделки по переходу в "Барсу" аргентинского форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.
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Источник:Diario Sport
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10.05.2020 в 17:25
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