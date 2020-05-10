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Барса готова продать Видаля в Интер за 20 млн, Интер оценивает игрока в 15

Испания
(1 голосов)

Клубы ведут переговоры, но не могут договориться о сумме перехода

Барса готова продать Видаля в Интер за 20 млн, Интер оценивает игрока в 15
Новина українською

Diario Sport сообщает, что "Интер" проявляет предметный интерес к полузащитнику "Барселоны" Артуро Видалю.

Клубы уже ведут между собою переговоры по трансферу. Руководство каталонцев хочет выручить от продажи чилийца не менее 20 миллионов евро. В свою очередь "нерадзурри" оценивают 32-летнего хавбека в 15 млн евро и не хотят платить больше.

Также есть вариант, что Видаль может стать частью сделки по переходу в "Барсу" аргентинского форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

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В статье: Артуро Видаль Барселона Интер (Милан)
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Источник:
Diario Sport
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
10.05.2020 в 17:25
Беги Видаль с гейского гнезда....
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