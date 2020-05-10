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В Ла Лиге и Сегунде пять новых случаев заражения на COVID-19
В Испании провели тесты для 42 клубов
Ла Лига подтвердила, что пять игроков в первом и втором дивизионах Испании сдали положительный результат на коронавирус.
На этой неделе на 42 тренировочных площадках клубов были проведены тесты в качестве первого шага к возвращению испанского футбола. Личности игроков и их принадлежность к клубам пока не разглашаются.
"Суммарно в клубах первого и второго дивизионов выявлено пять положительных случаев среди игроков, все случаи протекали бессимптомно, футболисты находились на последней стадии болезни", – говорится в заявлении Ла Лиги.