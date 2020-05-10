В Ла Лиге и Сегунде пять новых случаев заражения на COVID-19

Ла Лига подтвердила, что пять игроков в первом и втором дивизионах Испании сдали положительный результат на коронавирус.

На этой неделе на 42 тренировочных площадках клубов были проведены тесты в качестве первого шага к возвращению испанского футбола. Личности игроков и их принадлежность к клубам пока не разглашаются.