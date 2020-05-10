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Форвард мадридского Реала больше не сыграет в этом сезоне

Испания
(1 голосов)

Лука Йович пропустит 3 месяца из-за перелома

Форвард мадридского Реала больше не сыграет в этом сезоне
Новина українською

Ранее была информация, что форвард "Реала" Лука Йович получил травму на домашней тренировке.

Radioestadio сообщает, что у серба на восстановление уйдет минимум 3 месяца. У 22-летнего нападающего диагностировали внесуставный перелом пяточной кости правой стопы.

Таким образом, Йович уже точно больше не сыграет в этом сезоне.

В текущем сезоне чемпионата Испании Лука принял участие в 15 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Реал (Мадрид) Лука Йович
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Источник:
Radioestadio
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
10.05.2020 в 22:15
Знатные в Испании стекольщики:)))
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0
-1
neutral fan (White Church)
10.05.2020 в 21:41
А представте команду, в якій би грали: цей кадр, Умтіті, Дембеле та ще кілька кришталевих гравців, цікаво було поспостерігати)
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0
-2


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