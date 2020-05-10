Форвард мадридского Реала больше не сыграет в этом сезоне

Ранее была информация, что форвард "Реала" Лука Йович получил травму на домашней тренировке.

Radioestadio сообщает, что у серба на восстановление уйдет минимум 3 месяца. У 22-летнего нападающего диагностировали внесуставный перелом пяточной кости правой стопы.

Таким образом, Йович уже точно больше не сыграет в этом сезоне.

В текущем сезоне чемпионата Испании Лука принял участие в 15 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.