Испания
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Форвард мадридского Реала больше не сыграет в этом сезоне
Лука Йович пропустит 3 месяца из-за перелома
Ранее была информация, что форвард "Реала" Лука Йович получил травму на домашней тренировке.
Radioestadio сообщает, что у серба на восстановление уйдет минимум 3 месяца. У 22-летнего нападающего диагностировали внесуставный перелом пяточной кости правой стопы.
Таким образом, Йович уже точно больше не сыграет в этом сезоне.
В текущем сезоне чемпионата Испании Лука принял участие в 15 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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Источник:Radioestadio
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
10.05.2020 в 22:15
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0
-1
neutral fan (White Church)
10.05.2020 в 21:41
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0
-2
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