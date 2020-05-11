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Стала известна потенциальная дата возобновления сезона в Ла Лиге и АПЛ
Середина июня
Власти Великобритании планируют постепенно возвращать большой спорт в середине июня. Камбэк Английской Премьер-лиги предварительно запланирован на 12 июня – при условии соблюдения мер безопасности и снижения темпа заболеваемости коронавирусом в стране, как сообщает The Telegraph со ссылкой на правительственные источники.
Сегодня, 11 мая, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен представить в парламенте план выхода страны из карантина.
В то же время, президент Ла Лиги Хавьер Тебас в эфире Movistar наметил ту же дату и для испанского футбола. По словам функционера, два высших дивизиона возобновятся синхронно.
Javier Tebas, presidente de @LaLiga confirma que "Primera y Segunda arrancarán las dos a la vez". #VolverEsGanar pic.twitter.com/kU6WJysSca— Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) May 10, 2020