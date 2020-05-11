Барселона может выкупить контракт собственного воспитанника за 15 миллионов евро

"Барселона", как и остальные испанские клубы, находится в ожидании возобновления сезона, строя планы как на завершающую часть текущей кампании, так и на следующий сезон. Как сообщает Catalunya Radio, каталонцы намерены укрепить позицию левого защитника, и обратили внимание на Марк Сасета Кукарелла. Он является воспитанником Ла Масии, но раньше "Барселоне" нужен не был. Играл в аренде за "Эйбар", а текущий сезон проводит в "Хетафе". "Городские" даже успели воспользоваться опцией выкупа и заплатили "Барселоне" шесть миллионов евро за контракт игрока.

Однако, как сообщает источник, "Барселона" еще может вернуть своего воспитанника, если заплатит "Хетафе" 15 миллионов евро. Это в планах, ведь тренеров в своей конкурентоспособности не убедил Эктор Фирпо, который переехал на "Камп Ноу" летом 2019-го.

Отметим также, что "Барселоне" взяла курс на разгрузку зарплатной ведомости, поэтому ищет недорогих игроков на замену звездам с огромными окладами. В частности, "Барса" не против расстаться со всеми полузащитниками. Неприкасаемый только Френки Де Йонг.