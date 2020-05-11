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Месси и Барселона. Если Лионель не уйдет сейчас, то не уйдет уже никогда. И затормозит процесс революции в клубе

Испания
(2 голосов)
Месси и Барселона. Если Лионель не уйдет сейчас, то не уйдет уже никогда. И затормозит процесс революции в клубе
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

С различных уголков футбольной планеты доносятся лозунги о том, что спорт номер один после пандемии уже никогда не будет таким как раньше. З футболистов больше не будут платить сотни миллионов евро, клубы не смогут выделять на зарплату более шестидесяти процентов собственного бюджета, а процветать смогут только те, кто прибылью перекрывает все затраты. Своеобразное естественное очищение, хотя и таким жестоким способом.

Больше всего ударило по тем, кто действительно немного оторвался от реальности. Кто позволял себе зарплатный фонд раздуть до показателя в почти 700 миллионов евро, а собственных воспитанников, которые когда-то были изюминкой политики клуба, игнорировать. Конечно же, говорим о "Барселоне", которая готовится к временам, когда экономия клубных ресурсов дойдет до крайностей. После пандемии на "Камп Ноу" готовятся экономить даже на цветной бумаге и электричестве в раздевалках. Оно бы ничего, но в целлофановую обертку нужно завернуть драгоценный бриллиант. Экономить, имея в составе Лионеля Месси, едва ли удастся.

Месси и Барселона. Если Лионель не уйдет сейчас, то не уйдет уже никогда. И затормозит процесс революции в клубе - изображение 1

И не потому, что аргентинец – избалованный транжира, а просто потому, что Лео привык получать за свою игру, которой владеет, возможно, лучше всех на планете, много денег. Это такая же естественная вещь, как и зеленый цвет травы или шум водопада. Не учитывать это обстоятельство клубное руководство "Барселоны" при разработке нового бюджета не может.

Теоретически можно представить ситуацию, при которой Месси будет играть за условный оклад в шестьдесят миллионов чистыми, а остальные его партнеров – за 5 – 10 миллионов в год. Однако здесь уже вопрос к самому аргентинцу: готов ли он переступить через себя и играть не с теми, с кем ему комфортно, а с теми, кто не будет опустошать казну клуба?

Месси и Барселона. Если Лионель не уйдет сейчас, то не уйдет уже никогда. И затормозит процесс революции в клубе - изображение 2

Уже пятнадцать лет вселенная "Барселоны" вращается вокруг Месси. Можно говорить что угодно, но спорить с тем фактом, что кадровая политика проводится с учетом мнения аргентинца, невозможно. Из "Камп Ноу" выпроводили Златана Ибрагимовича, потому что его харизма мешала Лионелю Месси. Пыжатся вернуть Неймара, потому что аргентинец подружился с ним во время первой каденции бразильца на "Камп Ноу". Артуро Видаля ценят в "Барсе" прежде всего как удобного для Месси партнера – и так далее. Совместимость с аргентинцем – одно из главных требований, предъявляемых действующим или потенциальным игрокам "Барселоны".

А теперь посмотрим на планы клубного руководства... Со следующего сезона планируют сократить расходы на зарплату на 230 миллионов евро. Готовы распрощаться с любым полузащитником, кроме Фрэнки Де Йонга, который до сих пор является новичком коллектива. Луиса Суареса уже не рассматривают как долговременную перспективу, опираясь на пункт автоматической пролонгации контракта и ища ему замену. Договориться с тер Штегеном о новом контракте не могут. Вместе с финансовой назревает и кадровая революция, что не может не порождать вопросов: а как быть с Лионелем Месси?

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"Барселона" готова подписать с ним пожизненный контракт, но тогда эта революция будет носить лишь условный характер. Потому как опять ребром становиться вопрос комфортных для Лео партнеров. Это как делать капитальный ремонт, "подгоняя" дизайн под старое кресло: свежее станет, но антураж прошлого все равно останется.

Но нужна ли самому Месси такая "Барселона"? В прошлом году весь мир облетели фотографии с "Энфилда", где одинокий Лео печальным взглядом сопровождал празднования мерсисайдцев, а партнеры не решались утешить, словно чувствовали свою вину перед гением. Он действительно сделал много для того, чтобы каталонцы вышли в финал. И если бы Усман Дембеле в домашнем поединке реализовал одну из двух острых контратак уже при счете 3:0, камбэк "Ливерпуля" вряд ли бы состоялся. Если бы сам Лео немного лучше сыграл в нескольких очных дуэлях с Алисоном, если бы получал более удобные передачи... Уже тогда говорили об окончании этой эры, однако ни "МанСити", ни "Интер", ни клубы из MLS не нашли той ниточки, дерганье за которую развязало бы этот узел. Наоборот, показалось, что петля затянулась еще крепче.

Месси и Барселона. Если Лионель не уйдет сейчас, то не уйдет уже никогда. И затормозит процесс революции в клубе - изображение 3

Возможно, Месси и не понимает, что без него "Барселоне" в нынешней ситуации будет лучше – команда сможет реально, а не формально обновиться. Возможно, аргентинец чувствует своеобразный азарт, когда преодолевает внутренние трудности, всегда оставаясь победителем. Возможно, его заводит даже больше, чем победа в Лиге чемпионов, когда из клуба с треском вылетают тренера (Луис Энрике), когда целый Совет директоров идет на уступки ради подписи Лионеля под контрактом, когда партнеры чувствуют себя виноватыми, а он – на белом коне.

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В феврале, когда созрел и разразился конфликт между Лео Месси с Эриком Абидалем, наш сайт писал об очередном поводе для разлуки. В контексте того, что таких поводов было уже много и этот также не разрушит союз "Барселоны" с аргентинцем. Не разрушил. Но немножечко затормозил процесс переговоров по новому контракту. А коронавирусный кризис подлил масла в огонь. Сейчас или никогда: если Лиоель не уйдет в ближайшее время, то не уйдет уже никогда. И реальная революция, в которой клуб нуждается, словно больной с острым воспалением – в терапии, отложится до новых времен.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (5)
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PiterCantrope (Франківськ)
11.05.2020 в 11:57
Гггг) Одразу видно, що автор статті ніколи не мав свого власного бізнесу і не розуміє як генерується прибуток. Мессі стільки грошей заробив для "Барселони" за ці роки, і стільки заробляє й досі, що саме з бізнес причин його там будуть тримати за руки і за ноги. Та зарплата, яку він має, і близько не дорівнює тим величезним доходам, які він генерує.
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Лекарь (село Дарница)
11.05.2020 в 11:52
Проблема Барселоны не в стареющем Месси (хотя это тоже проблема), а в поганом руководстве. Барселона весьма поспособствовала раздуванию цен на игроков. Непонятные и дорогостоящие покупки взвинтили цены на рынке. Думаю, команду сначала надо избавить от президента-популиста, а после - вычистить состав от хлама. А Бриллиант надо оставить, его нельзя никуда отпускать. Как сказал кто-то из Ювентуса? Криштиану Роналду это бренд, который положительно влияет на доходы клуба. То же самое можно сказать о Лионеле Месси, с проекцией на Барселону.
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prockop4uck (Киев)
11.05.2020 в 11:50
Так и останется комнатным омежкой
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Spokoyno (Киев)
11.05.2020 в 11:40
Все так... утім зовсім навпаки! Так останні роки саме Мессі півкоманди! А не воротар, як казали раніше, чи тренер на теперішній час. Тому давайте приберимо найціннішого гравця, бо не можемо знайти коуча, який би зміг побудувати КОМАНДУ, це нонсенс! Близький до іді от...
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госпітальєр (львів)
11.05.2020 в 11:37
що за дурниці,проблеми барси у президенті-популісті,а чому лео має піти так і не зрозумів,якась особиста неприязнь у автора до мессі ?
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