Пике: Закончить сезон досрочно – неправильно, даже если Барселона лидирует

В эфире испанского телеканала Vamos защитник "Барселоны" Жерар Пике предположил, что возвращение Примеры 12 июня – это слишком рано. Испанца цитирует AS. Ранее сообщалось, что президент Ла Лиги нацелен на возобновление сезона уже в середине следующего месяца.

"Я понимаю стремление Ла Лиги закончить сезон, потому что на кону стоит многое в финансовом плане. Понятно, что нам не нравится играть при пустых трибунах, но закончить сезон досрочно – тоже неправильно, даже если "Барселона" лидирует".