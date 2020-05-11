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Пике: Закончить сезон досрочно – неправильно, даже если Барселона лидирует

Испания
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Жерар vs Тебас

Пике: Закончить сезон досрочно – неправильно, даже если Барселона лидирует
Новина українською

В эфире испанского телеканала Vamos защитник "Барселоны" Жерар Пике предположил, что возвращение Примеры 12 июня – это слишком рано. Испанца цитирует AS. Ранее сообщалось, что президент Ла Лиги нацелен на возобновление сезона уже в середине следующего месяца.

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"Я понимаю стремление Ла Лиги закончить сезон, потому что на кону стоит многое в финансовом плане. Понятно, что нам не нравится играть при пустых трибунах, но закончить сезон досрочно – тоже неправильно, даже если "Барселона" лидирует".

"До назначенной даты – всего месяц. Нужно все тщательно продумать, чтобы не увидеть эпидемию травм. Нам не помешает задержаться дома и потренироваться еще на несколько дней".

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В статье: Херард Пике Примера Барселона Ла Лига Хавьер Тебас коронавирус Досрочное завершение
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Источник:
AS

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