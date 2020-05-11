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AS: Реал собирается принимать соперников на базе, а также сократить зарплаты своим футболистам

Испания
(1 голосов)

Больше всех пострадают Рамос и Бэйл?

AS: Реал собирается принимать соперников на базе, а также сократить зарплаты своим футболистам
Новина українською

Руководство мадридского "Реала" собирается проводить домашние матчи команды на базе в Вальдебебасе, а не на "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании – об этом сообщает AS. По информации источника, владельцы абонементов получат денежную компенсацию за 6 поединков текущего сезона, которые осталось сыграть "сливочным" в домашних стенах.

В том случае, если "Реал" пройдет "Манчестер Сити" в 1/8 финала ЛЧ-2019/20 (первая встреча завершилась поражением "меренг" 1:2), команда Зидана сыграет в Испании, по крайней мере, еще один поединок.

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Также AS информирует о том, что боссы клуба намерены уменьшить оклады игрокам первой и второй команд, а также тренерскому штабу, на 30%. Мера коснется и самого руководства. Других работников клуба данный шаг не должен волновать. Тем не менее, ожидать урезания стоит только в следующем сезоне. Отмечается, что Рамос и Бэйл потеряют по 4 миллиона евро.

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В статье: Серхио Рамос Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу зарплата коронавирус
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Источник:
AS

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Комментарии (8)
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Рыдал (Мадрид) (Madrid )
11.05.2020 в 16:18
A понтовались как, нищеброды
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
11.05.2020 в 15:49
Экс-менеджер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что Лионель Месси и Криштиану Роналду скоро уступят место Килиану Мбаппе. Цитирует французского специалиста The Sun со ссылкой на talkSPORT. "Месси? Мы часто видели игроков, которые настолько креативны в любой сложной ситуации. Но время Лионеля быстро подходит к концу. Сейчас речь уже идет о следующем поколении, оно может быть французским. Прямо сейчас есть шансы стать лидером у Мбаппе. Конечно, нельзя забывать про Неймара. У Англии, на мой взгляд, тоже неплохие шансы. У них все хорошо на молодежном уровне".
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+2
-2
Просто Квашин (Харьков)
11.05.2020 в 15:43
Мечтатель женитьбы на Мессии понес какую-то ахинею...
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+2
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.05.2020 в 15:30
Ух ты, как интересно.... ЗРЯплаты сокращают в Реале, но по мнению фанатов Реала, революция должна состояться в великой Барселоне..... Как смешно! Кстати, для некоторых оленей из фанатского лагеря Реала напоминание - ШЕСТЬ ЗОЛОТЫХ МЯЧЕЙ !!!
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+1
-3
Algrab (Костопiль)
11.05.2020 в 15:47
Із них лишень два заслужених, інші- просто піар. Чи не так, оленю?
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+2
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.05.2020 в 16:00
Не балуйся олень. По факту у великого МЕССИ 8 ЗМ. Просто Блаттер, который потрахивал подругу роника, всучил португальской деревяшке 2 ЗМ.
+1
-1
Algrab (Костопiль)
11.05.2020 в 16:03
Побачимо, який рівень гри твій коханий буде показувати у 35 років, оленю. А КР- давно легенда та один з найкращих футболістів в історії.
0
-1
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
11.05.2020 в 16:18
Отсоси рагуляка
0
0


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