AS: Реал собирается принимать соперников на базе, а также сократить зарплаты своим футболистам

Руководство мадридского "Реала" собирается проводить домашние матчи команды на базе в Вальдебебасе, а не на "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании – об этом сообщает AS. По информации источника, владельцы абонементов получат денежную компенсацию за 6 поединков текущего сезона, которые осталось сыграть "сливочным" в домашних стенах.

В том случае, если "Реал" пройдет "Манчестер Сити" в 1/8 финала ЛЧ-2019/20 (первая встреча завершилась поражением "меренг" 1:2), команда Зидана сыграет в Испании, по крайней мере, еще один поединок.

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Также AS информирует о том, что боссы клуба намерены уменьшить оклады игрокам первой и второй команд, а также тренерскому штабу, на 30%. Мера коснется и самого руководства. Других работников клуба данный шаг не должен волновать. Тем не менее, ожидать урезания стоит только в следующем сезоне. Отмечается, что Рамос и Бэйл потеряют по 4 миллиона евро.