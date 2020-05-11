  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Президент испанской Примеры: Мы собираемся проводить матчи каждый день в течение 35 дней
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент испанской Примеры: Мы собираемся проводить матчи каждый день в течение 35 дней

Испания
(1 голосов)

Клубы ждет очень напряженный график

Президент испанской Примеры: Мы собираемся проводить матчи каждый день в течение 35 дней
Новина українською

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас рассказал о возобновлении сезона-2019/2020.

"Я не знаю, когда вернётся футбол. Не уверен, что это случится 19 июня, но мне бы хотелось, чтобы это произошло на неделю раньше. Всё будет зависеть от ситуации с вирусом. Мы собираемся проводить матчи каждый день в течение 35 дней. За 24 часа до стартового свистка футболисты будут проходить тест на COVID-19", — приводит слова Тебаса Daily Mail со ссылкой на COPE.

Каждой команде чемпионата Испании осталось провести по 11 встреч. Таким образом, они будут играть каждые три дня.

Турнирную таблицу Примеры возглавляет каталонская "Барселона", набравшая 58 очков. Следом располагается мадридский "Реал" (56).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ла Лига Хавьер Тебас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...