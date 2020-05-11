Президент испанской Примеры: Мы собираемся проводить матчи каждый день в течение 35 дней

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас рассказал о возобновлении сезона-2019/2020.

"Я не знаю, когда вернётся футбол. Не уверен, что это случится 19 июня, но мне бы хотелось, чтобы это произошло на неделю раньше. Всё будет зависеть от ситуации с вирусом. Мы собираемся проводить матчи каждый день в течение 35 дней. За 24 часа до стартового свистка футболисты будут проходить тест на COVID-19", — приводит слова Тебаса Daily Mail со ссылкой на COPE.

Каждой команде чемпионата Испании осталось провести по 11 встреч. Таким образом, они будут играть каждые три дня.

Турнирную таблицу Примеры возглавляет каталонская "Барселона", набравшая 58 очков. Следом располагается мадридский "Реал" (56).