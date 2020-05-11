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"Простота - отпечаток гения". Андрес Иньеста празднует свой 36-й день рождения

Испания
(2 голосов)

Когда для величия не нужен Золотой Мяч

"Простота - отпечаток гения". Андрес Иньеста празднует свой 36-й день рождения
UA-Футбол
Новина українською

11-го мая 1984-го года родился Андрес Иньеста. Сегодня наиболее титулованному испанскому футболисту в истории исполняется 36 лет.

На протяжении 16-ти сезонов он защищал цвета каталонской "Барселоны", вместе с которой выиграл все возможные трофеи. Ему покорилась и Лига Чемпионов (трижды), и различные внутренние кубки. Его пара с Хави в центре поля до сих пор считается лучшей во все времена.

Не менее славной была его карьера и в национальной сборной. На его счету важнейший гол в истории "красной фурии" - в финале Мундиаля 2010-го года. Тогда Андрес, точным выстрелом в дополнительное время, принес Испании первый кубок мира. Помимо этого, дважды Иньеста выигрывал чемпионат Европы.

Несмотря на все свершения, Андрес так и не получил Золотой Мяч (в 2010-м был вторым в голосовании). Но его заслуги признаются всеми до сих пор, он считается одним из лучших полузащитников в истории футбола.

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В статье: Андрес Иньеста Испания Барселона
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Комментарии (4)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
11.05.2020 в 18:43
Прикро, що його золоті м'ячі незаслужено дісталися Мессі, якого піарили та просували
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+1
-6
Рагуль (Kocтопiль)
11.05.2020 в 19:54
Яке ж ти дурне теля. За що на Мессі дурниці лепечиш? Тебе мабуть прихильник Мессі зґвалтував , що досі дупа болить.
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0
0
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MES QUE UN CLUB
11.05.2020 в 18:28
С днём рождения легенда !!!
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+5
-2
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ВітяДобрий ніч (Київ)
11.05.2020 в 18:53
С днём рождения легенда ля-ля-ля і всьо? під будь-якою згадкою про "любімого" Мессі ви пишете цілі абзаци з горящими пуканами і слізними соплями, а тут лише огранічився одним коротким рядкомЦікаво де був би ваш коханий карлік за відсутності великих Іньєсти і Хаві, чи зміг досягти сам таких вершин, чи як в збірній Аргентини?
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+1
-6


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