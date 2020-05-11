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"Простота - отпечаток гения". Андрес Иньеста празднует свой 36-й день рождения
Когда для величия не нужен Золотой Мяч
11-го мая 1984-го года родился Андрес Иньеста. Сегодня наиболее титулованному испанскому футболисту в истории исполняется 36 лет.
На протяжении 16-ти сезонов он защищал цвета каталонской "Барселоны", вместе с которой выиграл все возможные трофеи. Ему покорилась и Лига Чемпионов (трижды), и различные внутренние кубки. Его пара с Хави в центре поля до сих пор считается лучшей во все времена.
Andres Iniesta turns 36 today— Footy Accumulators (@FootyAccums) May 11, 2020
What a player he was
@ChampionsLeaguepic.twitter.com/d6NV4SoHHo
Не менее славной была его карьера и в национальной сборной. На его счету важнейший гол в истории "красной фурии" - в финале Мундиаля 2010-го года. Тогда Андрес, точным выстрелом в дополнительное время, принес Испании первый кубок мира. Помимо этого, дважды Иньеста выигрывал чемпионат Европы.
His legacy will forever be ????????????????????????????????.— LaLiga English (@LaLigaEN) May 11, 2020
Happy 36th birthday, @andresiniesta8! #LaLigaIcons pic.twitter.com/ZpWitwI0tE
Несмотря на все свершения, Андрес так и не получил Золотой Мяч (в 2010-м был вторым в голосовании). Но его заслуги признаются всеми до сих пор, он считается одним из лучших полузащитников в истории футбола.