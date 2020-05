"Простота - отпечаток гения". Андрес Иньеста празднует свой 36-й день рождения

11-го мая 1984-го года родился Андрес Иньеста. Сегодня наиболее титулованному испанскому футболисту в истории исполняется 36 лет.

На протяжении 16-ти сезонов он защищал цвета каталонской "Барселоны", вместе с которой выиграл все возможные трофеи. Ему покорилась и Лига Чемпионов (трижды), и различные внутренние кубки. Его пара с Хави в центре поля до сих пор считается лучшей во все времена.

Andres Iniesta turns 36 today



What a player he was



