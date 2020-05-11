"Простота - отпечаток гения". Андрес Иньеста празднует свой 36-й день рождения

11-го мая 1984-го года родился Андрес Иньеста. Сегодня наиболее титулованному испанскому футболисту в истории исполняется 36 лет.

На протяжении 16-ти сезонов он защищал цвета каталонской "Барселоны", вместе с которой выиграл все возможные трофеи. Ему покорилась и Лига Чемпионов (трижды), и различные внутренние кубки. Его пара с Хави в центре поля до сих пор считается лучшей во все времена.

Andres Iniesta turns 36 today



What a player he was



@ChampionsLeaguepic.twitter.com/d6NV4SoHHo — Footy Accumulators (@FootyAccums) May 11, 2020

Не менее славной была его карьера и в национальной сборной. На его счету важнейший гол в истории "красной фурии" - в финале Мундиаля 2010-го года. Тогда Андрес, точным выстрелом в дополнительное время, принес Испании первый кубок мира. Помимо этого, дважды Иньеста выигрывал чемпионат Европы.

Несмотря на все свершения, Андрес так и не получил Золотой Мяч (в 2010-м был вторым в голосовании). Но его заслуги признаются всеми до сих пор, он считается одним из лучших полузащитников в истории футбола.