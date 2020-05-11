Испания
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Зидан в маске, футболисты - без: Реал провел первую тренировку после карантина
А все работают индивидуально
Футболисты мадридского "Реала", вслед за многими другими клубами Испании, вернулись к индивидуальным тренировкам.
Сегодня было проведено первое занятие. Все футболисты работали индивидуально, а за процессом следил внимательно Зинедин Зидан. Все соблюдали меры предосторожности, а французский тренер даже был в маске.
#RMCity, it's great to be back! #HalaMadrid pic.twitter.com/RTZhMsyS3M— Real Madrid C.F. (@realmadriden) May 11, 2020
Ранее, президент Ла Лиги назвал вероятные сроки возобновления турнира.
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