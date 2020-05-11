  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Зидан в маске, футболисты - без: Реал провел первую тренировку после карантина
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зидан в маске, футболисты - без: Реал провел первую тренировку после карантина

Испания
(1 голосов)

А все работают индивидуально

Зидан в маске, футболисты - без: Реал провел первую тренировку после карантина
UA-Футбол
Новина українською

Футболисты мадридского "Реала", вслед за многими другими клубами Испании, вернулись к индивидуальным тренировкам.

Читайте такжеМесси против фишек: Барселона возобновила индивидуальные тренировки на базе

Сегодня было проведено первое занятие. Все футболисты работали индивидуально, а за процессом следил внимательно Зинедин Зидан. Все соблюдали меры предосторожности, а французский тренер даже был в маске.

Ранее, президент Ла Лиги назвал вероятные сроки возобновления турнира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...