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Каннаваро: Реал нуждается в таком футболисте, как Мбаппе
А какой клуб не нуждается?
Экс-защитник "Реала" Фабио Каннаваро посоветовал, какого футболиста следует подписать мадридскому клубу.
"Реалу" нужен такой футболист, как Мбаппе. У него есть шанс пойти по стопам Мбаппе. С другой стороны, нужно понимать, что подписать его будет непросто.
"ПСЖ" не нужны деньги, они амбициозны. Президент "ПСЖ" - человек, который всегда хочет побеждать. Он сделает все, что будет в его силах ради удержания Мбаппе", - цитирует Каннаваро AS.
Напомним, что сейчас парижане намеренны продлить контракт с Килианом.
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