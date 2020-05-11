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Каннаваро: Реал нуждается в таком футболисте, как Мбаппе

Испания
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А какой клуб не нуждается?

Каннаваро: Реал нуждается в таком футболисте, как Мбаппе
UA-Футбол
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Экс-защитник "Реала" Фабио Каннаваро посоветовал, какого футболиста следует подписать мадридскому клубу.

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"Реалу" нужен такой футболист, как Мбаппе. У него есть шанс пойти по стопам Мбаппе. С другой стороны, нужно понимать, что подписать его будет непросто.

"ПСЖ" не нужны деньги, они амбициозны. Президент "ПСЖ" - человек, который всегда хочет побеждать. Он сделает все, что будет в его силах ради удержания Мбаппе", - цитирует Каннаваро AS.

Напомним, что сейчас парижане намеренны продлить контракт с Килианом.

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В статье: Фабио Каннаваро Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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