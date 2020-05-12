Куртуа: Реал сильнее Барселоны, хоть мы и отстаем на два пункта. Уверен, что выиграем Ла Лигу

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа высказался о возможном досрочном подведении итогов чемпионата Испании. Цитирует голкипера AS.

"Чемпионом становятся после проведения всех матчей. В любом другом случае это будет несправедливо. Можно понять случай "Ливерпуля", их отрыв от "Сити" слишком велик. Я никогда не говорил, что "Реал" нужно объявить чемпионом в случае досрочного завершения первенства. Я думаю, что мы сильнее, чем "Барса", хоть и отстаем на два пункта. Мы были в хорошей форме, чтобы выиграть чемпионат, хоть и проиграли "Бетису". Я уверен, что мы выиграем Ла Лигу".