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Куртуа: Реал сильнее Барселоны, хоть мы и отстаем на два пункта. Уверен, что выиграем Ла Лигу

Испания
(1 голосов)

Тибо vs "Барса"

Куртуа: Реал сильнее Барселоны, хоть мы и отстаем на два пункта. Уверен, что выиграем Ла Лигу
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Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа высказался о возможном досрочном подведении итогов чемпионата Испании. Цитирует голкипера AS.

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"Чемпионом становятся после проведения всех матчей. В любом другом случае это будет несправедливо. Можно понять случай "Ливерпуля", их отрыв от "Сити" слишком велик. Я никогда не говорил, что "Реал" нужно объявить чемпионом в случае досрочного завершения первенства. Я думаю, что мы сильнее, чем "Барса", хоть и отстаем на два пункта. Мы были в хорошей форме, чтобы выиграть чемпионат, хоть и проиграли "Бетису". Я уверен, что мы выиграем Ла Лигу".

"Реал" всегда сражается за все титулы. Мы отлично себя чувствуем, вся команда в сборе, все восстановились. Понимаю, сейчас все будет иначе: пустые трибуны, строгие правила... Но мы будет бороться".

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В статье: Примера Барселона Чемпионат Испании Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Ла Лига Досрочное завершение
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Источник:
AS

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Комментарии (11)
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Spokoyno (Киев)
12.05.2020 в 11:56
Хоч ви хлопче пиз@ТЕ самі кажете, що на два пункти відстаєТЕ! Хоч можна погодитись в обох матчах ЕльКласіко Реал був більше налаштований... Утім чемпіонат, це не матчі на виліт Там свою перевагу потрібно доводити ледь не у кожному матчі. А цього року "Все смешалось в доме...." Барселона і Реал своїми "провалами" надають право іншим поборотися за чемпіонство а вони не бажають!
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0
0
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Барселиниус (землянин)
12.05.2020 в 10:16
За заявления подобного рода жизнь обычно бьёт по шапке.. Посмотри, как в этот раз она поступит.
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+1
0
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Red_Cat (Салоники)
12.05.2020 в 09:39
Если бы у бабушки был инструмент, она бы была дедушкой. Расскажие кто-нибудь это "Дыркуа".
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+3
-1
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Барселиниус (землянин)
12.05.2020 в 10:41
Куртуа понять конечно можно, он очень сильно хочет стать на конец-то чемпионом Испании и опережает события. Но как показывает практика футболист, который бьёт по воротам и уже видит там мяч обычно промахивается.
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+1
0
госпітальєр (львів)
12.05.2020 в 09:20
йому би з несенюком поговорити,той також завжди "впевнений",ну а "боротися" -то св"яте
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+2
-1
Просто Квашин (Харьков)
12.05.2020 в 09:47
поговори лучше сам с собой шизоид...
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0
-3
Algrab (Костопiль)
12.05.2020 в 09:19
Ото запалає в оленів!!!
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+2
-2
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Red_Cat (Салоники)
12.05.2020 в 09:37
мутант костопольский
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
12.05.2020 в 09:46
А ты гомик горловский...
0
-2
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Барселиниус (землянин)
12.05.2020 в 10:46
Снова ты рагулик со своими оленями? Поменяй пластинку, придурок.
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+2
-1
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Spokoyno (Киев)
12.05.2020 в 12:02
"А він не може" Бо вони його переслідують і кожного разу коли заглядає у дзеркало він розуміє, що вони знов поряд.
0
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