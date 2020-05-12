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Упал со стены дома и едва не погиб: стало известно, как именно форвард Реала сломал пяточную кость

Испания
(1 голосов)

Приключения Луки Йовича на карантине

Упал со стены дома и едва не погиб: стало известно, как именно форвард Реала сломал пяточную кость
Новина українською

Появились шокирующие подробности травмы нападающего "Реала" Луки Йовича, которую он получил во время тренировки у себя дома. Издание Kurir приводит слова источника, который близок к семье 22-летнего игрока.

"Лука действительно травмировался и едва не погиб – он упал со стены своего дома. Я не очень понимаю, как ему это удалось. По сути, все произошло случайно".

Отец футболиста отказался сообщить журналистам подробности:

"Поймите, я ничего не могу вам сказать. Из клуба поступило указание, что никто не должен ничего говорить – даже сам Лука".

Kurir также приводит слова бывшего медика мадридского "Атлетико" Хосе Гонсалеса – испанец подтвердил, что "в подавляющем большинстве случаев такой перелом возникает из-за сильной травмы или падения с большой высоты".

По информации источника, Йович обратился за медицинской помощью гораздо позже, чем травмировался. Это серьезно возмутило руководство "Реала". Лука получил перелом правой стопы 8 мая. Напомним, серб переехал в Мадрид летом 2019 года из "Айнтрахта". В период пандемии ему грозил арест за нарушения правил карантина.

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В статье: Реал (Мадрид) Лука Йович карантин
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Источник:
Kurir

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
12.05.2020 в 11:18
Только избавляться от неадеквата.Толку с него 0
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