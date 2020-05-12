Фонд Месси пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом в Аргентине

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поддержал свою родину в борьбе с коронавирусом. По информации TyC Sports, аргентинец перевел 500 тысяч евро фонду Гаррахана, который разделил средства между восемью больницами.

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На деньги, которые поступили от благотворительного фонда Месси, закуплены средства индивидуальной защиты для врачей, многопараметрические мониторы и расходные материалы. Также было приобретено 5 аппаратов искусственной вентиляции легких. Исполнительный директор фонда Гаррахана Сильвия Кассаб отметила: