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Фонд Месси пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом в Аргентине
Не просто профессионал, но и Человек
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поддержал свою родину в борьбе с коронавирусом. По информации TyC Sports, аргентинец перевел 500 тысяч евро фонду Гаррахана, который разделил средства между восемью больницами.
На деньги, которые поступили от благотворительного фонда Месси, закуплены средства индивидуальной защиты для врачей, многопараметрические мониторы и расходные материалы. Также было приобретено 5 аппаратов искусственной вентиляции легких. Исполнительный директор фонда Гаррахана Сильвия Кассаб отметила:
"Мы очень благодарны за признание нашей работы, которое позволяет оказывать помощь системе аргентинского здравоохранения".